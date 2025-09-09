Accident de amploare în Ilfov. Un șofer vitezoman a rănit cinci persoane. Cum s-a petrecut totul

Accident de amploare în localitatea Pasărea, județul Ilfov! Un șofer vitezoman, în vârstă de 39 de ani, nu a mai ținut cont de regulile de circulație, a rupt barierele unei treceri la nivel cu cale ferată și

Potrivit informațiilor, acesta a depășit coloana de mașini care aștepta să treacă trenul, a rupt semibarierele coborâte și a pătruns pe contrasens. Ulterior, mașina în care se afla a intrat în coliziune cu alte două autoturisme.

Cuprins:

Ce s-a întâmplat cu persoanele accidentate

Ce a pățit șoferul

Ce s-a întâmplat cu persoanele accidentate

În urma șoferul a rănit cinci persoane care au primit îngrijiri la fața locului. Ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru efectuarea investigațiilor necesare, informează

De asemenea, acestea se află sub supravegherea cadrelor medicale.

Ce a pățit șoferul

Șoferul nu a scăpat nepedepsit. Oamenii legii au pornit în căutarea lui și l-au găsit rapid. Acesta a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative.

În urma audierilor, bărbatul a fost deposedat de permisul de conducere. În plus, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.