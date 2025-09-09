B1 Inregistrari!
Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 08:08
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în județul Constanța, între un microbuz şi auturorism. Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

13 persoane, implicate în accident

Accidentul a avut loc la ieşirea din Mangalia spre Albeşti, iar în jurul orei 07.20 a fost activat Planul Rosu de Intervenţie.

Au fost implicate un microbuz în care se aflau 12 persoane și o mașină în care era o persoană. Toate cele 13 au fost evaluate medical la fața locului, iar trei au fost transportate la spital cu ambulanțele, anunță ISU.

Nicio persoană nu este încarcerată.

