Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor

Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în județul Constanța, între un microbuz şi auturorism. Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

13 persoane, implicate în accident

Accidentul a avut loc la ieşirea din Mangalia spre Albeşti, iar în jurul orei 07.20 a fost activat Planul Rosu de Intervenţie.

Au fost implicate un microbuz în care se aflau 12 persoane și o mașină în care era o persoană. Toate cele 13 au fost evaluate medical la fața locului, iar trei au fost transportate la spital cu ambulanțele, anunță ISU.

Nicio persoană nu este încarcerată.