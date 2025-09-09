Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță

Un accident rutier grav a avut loc în județul Galați. O mașină de , condusă de un tânăr de 20 de ani, a intrat într-o . Impactul a fost fatal.

Tragedia s-a produs pe DJ 255, între Pechea și Rediu. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, județul Galați, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

Impactul puternic a fost fatal pentru o femeie de 71 de ani. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta, iar decesul i-a fost constatat, conform .

Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de 23 și 73 de ani, și o femeie de 47 de ani. Toate cele patru victime sunt din localitatea Pechea. Aceștia se aflau în atelajul hipo.

Ambii conducători de vehicule au fost testați de polițiști. Aceștia nu consumaseră alcool.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.