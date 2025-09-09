B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță

Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 09:38
Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
Sursa foto: Shutterstock

Un accident rutier grav a avut loc în județul Galați. O mașină de poliție, condusă de un tânăr de 20 de ani, a intrat într-o căruță. Impactul a fost fatal.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Un mort și trei răniți

Ce s-a întâmplat

Tragedia s-a produs pe DJ 255, între Pechea și Rediu. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, județul Galați, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

Un mort și trei răniți

Impactul puternic a fost fatal pentru o femeie de 71 de ani. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta, iar decesul i-a fost constatat, conform Adevărul.

Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de 23 și 73 de ani, și o femeie de 47 de ani. Toate cele patru victime sunt din localitatea Pechea. Aceștia se aflau în atelajul hipo.

Ambii conducători de vehicule au fost testați de polițiști. Aceștia nu consumaseră alcool.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Eveniment
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
Eveniment
Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
Eveniment
Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor
Eveniment
Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor
Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
Eveniment
Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
Eveniment
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
Eveniment
Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
Eveniment
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)
Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează
Eveniment
Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează
Ultima oră
10:18 - Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
10:12 - Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
09:47 - Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
09:22 - Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
09:16 - Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea acestui Guvern dispare
08:50 - Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
08:48 - Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
08:25 - Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
08:14 - 1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
08:08 - Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor