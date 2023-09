Acestea sunt cele mai sănătoase brânzeturi din lume. Experții le recomandă cu încredere după ce au făcut mai multe analize

Amatorii de brânzeturi trebuie să țină cont de sfaturile date de nutriționiști. Deși sunt bogate în grăsimi, unele dintre ele sunt sănătoase și bogate în nutrienți, dacă sunt naturale. Totuși, nutriționiștii recomandă să consumăm aceste alimente cu limită, scrie site-ul .

În urma unei analize făcute de experți, pe mai multe tipuri de brânzeturi, aceștia au făcut un top cinci al celor mai sănătoase tipuri de brânză din lume.

Doctorul Jennifer Altman recomandă să ne uităm la brânzeturile care sunt sărace în grăsimi saturate și sodiu, și bogate în proteine, calciu și probiotice.

Iată cele cinci tipuri de brânză care sunt sănătoase și nu ne fac niciun rău când le consumăm, cu limită.

Mozzarella

Conține 6 grame de proteine la o porție de 30 de grame. Mozzarella este una dintre cele mai sănătoase brânzeturi pe care le putem consuma. Potrivit lui Altman, mozzarella este „mai săracă în grăsimi saturate și sodiu, ambele substanțe nutritive care trebuie limitate”, precum și „o sursă bună de calciu, fosfor și zinc, toate substanțe nutritive esențiale pentru o bună sănătate a oaselor”. Este, de asemenea, o sursă bună de bacterii Lactobacillus casei și Lactobacillus fermentum: două probiotice valoroase care promovează o bună sănătate intestinală.

Brânza de capră

Această brânză moale și cremoasă este mai sănătoasă pentru simplul fapt că este făcută din lapte de capră și are un conținut ridicat de vitamina A și riboflavină (vitamina B2). De asemenea, conține mai puțină lactoză decât laptele de vacă, ceea ce este o veste bună pentru cei care au intoleranță la lactoză.

În plus, potrivit lui Trout, „laptele de capră… are o concentrație mai mare de acizi grași cu lanț scurt în comparație cu laptele de vită”. Acești acizi grași pot avea ca rezultat acea „aromă intensă, înțepătoare… asociată cu brânza din lapte de capră”, dar sunt, de asemenea, mai „reactivi din punct de vedere metabolic”, ceea ce înseamnă că este mai puțin probabil ca aceștia să fie depozitați ca grăsime în exces pe corp. De asemenea, potrivit lui Kim Yawitz, proprietar al Two Six Fitness din St. Louis, aceste molecule de grăsime mai mici sunt „digerate mai repede… ceea ce vă poate ajuta să vă simțiți mai repede sătui”, ceea ce duce la „consumul mai puțin de calorii la mesele ulterioare”.

Brânza de vacă

Este bogată în proteine și plină de vitaminele valoroase B și B12. Potrivit lui Yawitz, „o ceașcă… conține 24 de grame de proteine care întăresc mușchii și umplu burta”, ceea ce o face o „recomandare de bază” pentru persoanele care „se luptă să obțină suficiente proteine”.

Yawitz spune că multe mărci de brânză de vaci „conțin, de asemenea, bacterii care pot ajuta la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei”.

Parmezan

Conține 10 grame de proteine la o porție de 30 de grame, adevărata brânză parmezan este, de asemenea, foarte săracă în lactoză, deci este mai ușor de digerat decât majoritatea brânzeturilor din lapte de vacă. Este, de asemenea, bogată în calciu, cu 335 mg per porție de 30 de grame.

Parmezanul are un conținut destul de ridicat de sodiu, așa că nu este recomandat să fie consumat în cantități mari, mai ales dacă acest lucru vă îngrijorează. Dar, din fericire, este atât de aromat încât majoritatea dintre noi nu consumăm oricum bucăți uriașe la o porție de mâncare.

Brânza elvețiană

Această brânză faimoasă a fost inițial inclusă pe lista scurtă a superalimentelor în 2017, când cercetătorii coreeni au descoperit că aceasta conține un probiotic valoros numit propionibactirium freudenriechii.

Potrivit lui Yawitz, studiile au sugerat că acest probiotic poate „ajuta la scăderea inflamației, la combaterea infecțiilor și chiar la încetinirea procesului de îmbătrânire”.