B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Brașov: Pacient mort după o consultație de două minute. „A zis că e beat, l-a luat peste picior” (VIDEO)

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 09:51
Sursa foto: Hepta
Cuprins
  Pacientul a fost ignorat chiar și de ambulanțier
  Caz de malpraxis similar la același spital

Un bărbat de 58 de ani, care a fost diagnosticat la Spitalul de Urgenţă din Braşov cu durere lombară, a murit în urma unor complicaţii cardiace severe. Potrivit actelor medicale, el a fost consultat doar două minute, apoi a primit doar o reţetă de analgezice. Poliţia a deschis o anchetă.

Pacientul a fost ignorat chiar și de ambulanțier

Bărbatul acuza transpiraţii reci şi o durere puternică în piept. El a fost tratat în bătaie de joc când încă nici nu ajunsese la spital.

„Şoferul de la Ambulanţă a început să facă mişto de soţ, că a zis că este beat. Am vrut să mă duc după soţ, la spital. Pe soţ l-au pus pe taxi şi mi l-a trimis acasă cu o reţetă. Nu i-a zis ce are”, a spus soția pacientului.

El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului la ora 01:59, a fost consultat doar două minute și a plecat 33 de minute mai târziu cu diagnosticul de durere lombară acută şi o reţetă de trei medicamente împotriva inflamaţiei şi durerilor.

Însă în câteva ore starea i s-a agravat și apoi a murit. Cauza decesului – arteră aortă ruptă şi lichid în jurul inimii.

„Sistemul e de vină. Dacă îşi dădea domnul doctor interesul poate se putea trata sau măcar eram împăcaţi că s-a făcut tot ce era de făcut. Dacă i se făcea măcar un EKG, ceva, orice fel de consult la inimă putea să facă diferenţa”, a spus nora bărbatului, potrivit Observator.

Pacientul avea 58 de ani și 8 copii.

Caz de malpraxis similar la același spital

La începutul acestui an, la acelaşi spital, un bărbat de 35 de ani a murit, după ce a fost consultat de doi medici și tratat pentru aceleaşi simptome. Atunci, spitalul a pretins că pacientul suferea de o boală greu de depistat şi aproape imposibil de tratat.

Tags:
Ultima oră
12:59 - Decizie neașteptată la PRO TV. O altă celebră emisiune dispare temporar din grilă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
12:59 - NEWS ALERT: Patru marinari români, blocați pe nava MSC Francesca după sechestrul iranian. MAE: „Sunt în siguranță”
12:55 - Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
12:33 - Răsturnare de situație. Motivul pentru care mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR
12:27 - Milionarul Ioan Niculae se căsătorește la 71 de ani cu o femeie mult mai tânără. Reacția lui Gigi Becali când a primit invitația de nuntă
12:18 - România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
11:59 - Teo Trandafir, mărturisiri despre relația cu fiica sa: „Am trăit cu teama că nu voi fi în stare”
11:55 - Strategia PNL la moțiunea de cenzură: Ilie Bolojan a anunțat ce se va întâmpla, dacă liberalii îl vor trăda
11:37 - Planul liberalilor pentru căderea lui Grindeanu: „Ori pică Bolojan, ori pierde PSD”. Cum vor să folosească moțiunea de cenzură
11:34 - Ilie Bolojan, acuzații grave: „Au ajuns să le scoată la vânzare şi pe OLX, ca să ne dăm seama unde am ajuns”. Ce a dezvăluit premierul