Un bărbat de 58 de ani, care a fost diagnosticat la Spitalul de Urgenţă din Braşov cu durere lombară, a murit în urma unor complicaţii cardiace severe. Potrivit actelor medicale, el a fost consultat doar două minute, apoi a primit doar o reţetă de analgezice. Poliţia a deschis o anchetă.

Pacientul a fost ignorat chiar și de ambulanțier

Bărbatul acuza transpiraţii reci şi o durere puternică în piept. El a fost tratat în bătaie de joc când încă nici nu ajunsese la spital.

„Şoferul de la Ambulanţă a început să facă mişto de soţ, că a zis că este beat. Am vrut să mă duc după soţ, la spital. Pe soţ l-au pus pe taxi şi mi l-a trimis acasă cu o reţetă. Nu i-a zis ce are”, a spus soția pacientului.

El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului la ora 01:59, a fost consultat doar două minute și a plecat 33 de minute mai târziu cu diagnosticul de durere lombară acută şi o reţetă de trei medicamente împotriva inflamaţiei şi durerilor.

Însă în câteva ore starea i s-a agravat și apoi a murit. Cauza decesului – arteră aortă ruptă şi lichid în jurul inimii.

„Sistemul e de vină. Dacă îşi dădea domnul doctor interesul poate se putea trata sau măcar eram împăcaţi că s-a făcut tot ce era de făcut. Dacă i se făcea măcar un EKG, ceva, orice fel de consult la inimă putea să facă diferenţa”, a spus nora bărbatului, potrivit

Pacientul avea 58 de ani și 8 copii.

Caz de malpraxis similar la același spital

La începutul acestui an, la acelaşi spital, un bărbat de 35 de ani a murit, după ce a fost consultat de doi medici și tratat pentru aceleaşi simptome. Atunci, spitalul a pretins că pacientul suferea de o boală greu de depistat şi aproape imposibil de tratat.