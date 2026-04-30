Program supermarketuri 1 Mai 2026: Minivacanța aduce, ca de obicei, planuri de ieșiri, grătare și aprovizionări pe ultima sută de metri. În acest context, mulți români se întreabă dacă magazinele vor funcționa în ziua liberă și care sunt intervalele în care își pot face cumpărăturile.

Deși Ziua Muncii este sărbătoare legală, marile rețele de retail nu își opresc activitatea, însă pot apărea mici ajustări de program, în funcție de locație sau de tipul magazinului.

Program supermarketuri 1 Mai 2026: Sunt deschise magazinele în această zi?

În general, și hipermarketurile din România rămân deschise și în această zi. Programul este, de cele mai multe ori, similar celui din weekend ori chiar neschimbat. Totuși, pot exista diferențe de orar în funcție de oraș, de amplasarea unității sau de faptul că magazinul se află într-un centru comercial.

Care este programul magazinelor Penny de 1 Mai

Magazinele Penny funcționează, în majoritatea cazurilor, după programul obișnuit de weekend, între 08:00 și 21:00, cu mici variații locale.

Program supermarketuri 1 Mai 2026: Până la ce oră sunt deschise magazinele Lidl

Lidl rămâne deschis de Ziua Muncii, iar programul este apropiat de cel de duminică. Intervalul standard este 08:00 – 21:00, însă unele unități pot prelungi activitatea până la ora 22:00.

Cum funcționează Carrefour pe 1 Mai

Magazinele Carrefour își păstrează, în general, programul extins. Clienții pot face cumpărături în intervale precum 07:00 – 22:00 sau chiar până la 23:00, în funcție de locație.

În cazul magazinelor din mall-uri, programul poate depinde de orarul centrului comercial.

Program supermarketuri 1 Mai 2026: Până la ce oră sunt deschise magazinele Mega Image

Mega Image, inclusiv unitățile Shop&Go, funcționează fără restricții speciale. Programul obișnuit rămâne, de regulă, între 07:30 și 22:00, potrivit . În plus, comenzile online sunt disponibile și în această perioadă.

Sunt deschise magazinele Kaufland?

Kaufland își menține programul standard, cu deschidere între 07:00 și 07:30 și închidere între 22:00 și 22:30. Excepțiile pot apărea în cazul unităților din centre comerciale.

Program supermarketuri 1 Mai 2026: Cum funcționează Auchan de Ziua Muncii

Auchan nu anunță schimbări majore de program. Magazinele sunt deschise în mod normal, între 07:00 și 22:00 sau chiar 23:00, în funcție de locație.

La ce trebuie să fie atenți clienții

Deși magazinele sunt deschise, este recomandat ca fiecare client să verifice programul exact al unității din apropiere, mai ales în cazul celor din mall-uri sau din zone turistice. În plus, în perioadele de minivacanță, orele de vârf, dimineața și seara, pot aduce aglomerație, așa că planificarea cumpărăturilor din timp rămâne cea mai sigură variantă.