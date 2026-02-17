B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor

Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor

Flavia Codreanu
17 feb. 2026, 09:24
Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum obține adăpostul Aspa Ivets fonduri de la zeci de primării din țară
  2. Care sunt riscurile legale pentru adăpost în urma anchetelor
  3. De ce este contestată activitatea asociației la nivel național

Adăpostul Aspa Ivets, județul Giurgiu, a ucis aproape 16.000 de câini în ultimii trei ani. Deși asociația este vizată de zece dosare penale pentru uciderea animalelor cu intenție și rele tratamente, aceasta continuă să primească sume uriașe din bani publici.

Statistica arată că 70% dintre câinii care intră în acest centru sunt eutanasiați. Acest procent este un record pentru adăposturile din România, în timp ce rata de adopție rămâne foarte scăzută.

Cum obține adăpostul Aspa Ivets fonduri de la zeci de primării din țară

Potrivit unei investigații Hotnews, sistemul de finanțare se bazează pe o „taxă de aderare” prin care primăriile devin membre ale asociației, plătind 10 lei pentru fiecare locuitor. Această metodă a permis strângerea a peste 1,3 milioane de euro, evitând procedurile obișnuite de achiziție publică. Multe localități aflate la sute de kilometri distanță cotizează lunar către adăpostul Aspa Ivets. Revoltător este faptul că  autoritățile locale recunosc adesea că nu cunosc numărul exact de câini ridicați de pe străzi în schimbul acestor bani.

Care sunt riscurile legale pentru adăpost în urma anchetelor

Poliția din Giurgiu cercetează activitatea centrului pentru infracțiuni grave, inclusiv abuz în serviciu, fals în înscrisuri și înșelăciune. Curtea de Conturi Giurgiu a stabilit deja că plățile făcute de anumite primării către adăpostul Aspa Ivets reprezintă o cotizare nelegală a fondurilor publice. Cu toate acestea, din cauza interpretărilor diferite ale legii între județe, adăpostul își menține contractele și autorizația de funcționare, în ciuda celor zece dosare penale deschise în ultimii cinci ani.

De ce este contestată activitatea asociației la nivel național

Deși legea obligă centrele de ecarisaj să sterilizeze animalele pentru a opri înmulțirea acestora, unitatea din Uzunu a raportat o rată de sterilizare de doar 19% pentru câinii dați spre adopție. Din cauza faptului că asociația nu respectă legea, eutanasierea animalelor  se face pe bandă rulantă (aproximativ 14 pe zi).

Specialiștii în protecția animalelor avertizează că Aspa Ivets funcționează mai degrabă ca un lagăr pe bani publici decât ca un spațiu de salvare.

