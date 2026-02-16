B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 10:56
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Ce prevede noua strategie națională pentru gestionarea câinilor
  2. Cum se vor intensifica verificările în adăposturi
  3. Adăposturilor existente riscă suspendarea activității

O strategie națională pentru gestionarea câinilor fără stăpân este în curs de elaborare, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Instituția a lansat o dezbatere  la nivel național pentru a crea un plan integrat care să rezolve problemele semnalate recent în spațiul public.

Ce prevede noua strategie națională pentru gestionarea câinilor

Potrivit digi24, ANSVSA va organiza în perioada următoare consultări cu societatea civilă și specialiștii în sănătate publică pentru a definitiva măsurile necesare. Printre priorități se numără sterilizarea sistematică, identificarea corectă prin microcipare și educarea populației cu privire la deținerea responsabilă a animalelor. De asemenea, monitorizarea adăposturilor va deveni mult mai riguroasă pentru a asigura respectarea normelor de bunăstare.

„Gestionarea câinilor fără stăpân trebuie susținută printr-o strategie națională integrată, coerentă și aplicabilă. Aceasta trebuie construită împreună cu autoritățile locale, specialiștii din domeniul sanitar-veterinar și societatea civilă. Demersul de consultare pe care îl lansăm urmărește să identifice soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea deținătorilor și mecanisme clare de monitorizare și control, în deplin respect față de bunăstarea animalelor.” A declarat președintele ANSVSA Alexandru Bociu

Cum se vor intensifica verificările în adăposturi

Direcțiile sanitar-veterinare județene vor colabora cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției pentru a intensifica controalele la nivel național. Verificările vor viza întreg procesul, de la capturarea și transportul animalelor, până la condițiile de cazare din adăposturi. Autoritățile vor să se asigure că toți deținătorii de câini respectă obligațiile legale privind înregistrarea acestora. În plus, platforma online dedicată registrului câinilor va fi utilizată pentru a asigura o transparență totală a activităților desfășurate.

Adăposturilor existente riscă suspendarea activității

ANSVSA a atras atenția că oprirea funcționării unui adăpost are consecințe directe asupra siguranței publice, deoarece blochează automat procesul de capturare a câinilor de pe străzi. Din acest motiv, strategia națională caută să îmbunătățească standardele existente fără a bloca sistemul de gestionare. Instituția promite să informeze periodic publicul despre rezultatele măsurilor implementate și despre evoluția dialogului cu partenerii sociali.

