Acasa » Sport » Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile

Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile

07 apr. 2026, 21:43
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
sursa foto: Facebook/ FC Rapid﻿
Cuprins
  1. Cum și-au exprimat cluburile respectul pentru Mircea Lucescu
  2. Mesaj emoționant din partea Dinamo București
  3. Mesaje și din partea FC Rapid, Universitatea Craiova și FCSB

Decesul legendei fotbalului românesc, Mircea Lucescu, a stârnit reacții puternice în fotbalul românesc, unde cluburile au transmis mesaje de adio pline de emoție. Fostul mare jucător și antrenor rămâne o figură centrală pentru generații întregi, iar dispariția sa a lăsat un gol profund.

Cum și-au exprimat cluburile respectul pentru Mircea Lucescu

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis un mesaj în care a subliniat impactul major al lui Mircea Lucescu asupra sportului. 

„Drum lin, Mircea Lucescu! S-a stins un om care a trăit pentru fotbal, a jucat, a antrenat, a creat și a inspirat. Ne rămân amintirile și o moștenire greu de măsurat. Condoleanțe familiei! Lumea fotbalului românesc și mondial e mai săracă de azi…..„, au transmis reprezentanții.

Mesaj emoționant din partea Dinamo București

Dinamo București a publicat un amplu mesaj în care a descris pierderea ca fiind una profundă pentru identitatea clubului. „Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani.”

Clubul a amintit parcursul său impresionant, atât ca jucător, cât și ca antrenor, subliniind rolul esențial în construirea unor generații de succes. „Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate.”

Mesaje și din partea FC Rapid, Universitatea Craiova și FCSB

Și alte cluburi importante au reacționat rapid, exprimându-și regretul față de dispariția unei figuri marcante. FC Rapid a transmis un mesaj simplu, dar încărcat de emoție: „Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului.”

FCSB a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța lui Mircea Lucescu pentru întreg fotbalul românesc. „Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Universitatea Craiova a reacționat, la rândul său, printr-un mesaj scurt și solemn: „Veste tristă: în această seară ne-a părăsit Mircea Lucescu, fostul mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Echipa națională de fotbal: „Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși”
Sorin Grindeanu: „Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi. Drum lin, Il Luce!”
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
