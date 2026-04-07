Decesul legendei fotbalului românesc, Mircea Lucescu, a stârnit reacții puternice în fotbalul românesc, unde cluburile au transmis mesaje de adio pline de emoție. Fostul mare jucător și antrenor rămâne o figură centrală pentru generații întregi, iar dispariția sa a lăsat un gol profund.

Cum și-au exprimat cluburile respectul pentru Mircea Lucescu

a transmis un mesaj în care a subliniat impactul major al lui Mircea Lucescu asupra sportului.

„Drum lin, Mircea Lucescu! S-a stins un om care a trăit pentru fotbal, a jucat, a antrenat, a creat și a inspirat. Ne rămân amintirile și o moștenire greu de măsurat. Condoleanțe familiei! Lumea fotbalului românesc și mondial e mai săracă de azi…..„, au transmis reprezentanții.

Mesaj emoționant din partea Dinamo București

Dinamo București a publicat un amplu mesaj în care a descris pierderea ca fiind una profundă pentru identitatea clubului. „Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. , fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani.”

Clubul a amintit parcursul său impresionant, atât ca jucător, cât și ca antrenor, subliniind rolul esențial în construirea unor generații de succes. „Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate.”

Mesaje și din partea FC Rapid, Universitatea Craiova și FCSB

Și alte cluburi importante au reacționat rapid, exprimându-și regretul față de dispariția unei figuri marcante. FC Rapid a transmis un mesaj simplu, dar încărcat de emoție: „Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului.”

FCSB a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța lui Mircea Lucescu pentru întreg fotbalul românesc. „Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Universitatea Craiova a reacționat, la rândul său, printr-un mesaj scurt și solemn: „Veste tristă: în această seară ne-a părăsit Mircea Lucescu, fostul mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”