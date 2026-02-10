Afaceristul din Vaslui și soția sa însărcinată și-au pierdut viața într-un accident rutier violent produs în localitatea Ciortești, județul Iași. Tragedia este cu atât mai mare cu cât bărbatul traversa o perioadă de grea după pierderea mamei sale, în urmă cu doar patru luni. În ciuda eforturilor masive depuse de medici la spital, nici soția acestuia și nici copilul nenăscut nu au putut fi salvați.

Afaceristul a lăsat un mesaj chiar înainte de tragedie

Potrivit cu puțin timp înainte de accidentul fatal, bărbatul a publicat pe rețelele sociale un text emoționant dedicat mamei sale. Mesajul său reflecta o durere imensă și dificultatea de a accepta absența celei care îi dăduse viață. Afaceristul mărturisea că prezența mamei sale însemna totul pentru familie și că nicio zi nu mai era la fel fără ea.

„Au trecut deja 4 luni fără iubirea ta scumpa mea mamă… Acum realizez că nu o să mai fiu niciodată cu adevărat fericit sau împlinit, prezența ta în viața noastră însemna totul. Nimeni nu o să te poată înlocui vreodată, nimeni nu ne va iubi sau prețui așa cum ai făcut-o tu…. Încerc în fiecare zi să mă descurc și să nu cad pradă disperării și suferinței. Știu că îți dorești să ne știi bine, și să fim puternici pentru amintirea ta. Iartă-mă dacă nu pot să fiu așa cum ți-am promis, dar lipsa ta este extrem de dureroasă și greu de înțeles. Eram fericiți și următoarea zi totul s-a năruit. Pentru oameni viața continuă la fel, dar pentru noi nimic nu o să mai fie așa cum era atunci când tu erai cu noi. Cât de greu îmi este să iau telefonul în mână și să nu pot vorbi cu tine. Te iubesc mamă atât de mult încât fiecare rugăminte a ta va fi legea după care îmi voi ghida viața toată. Nu mai pot de dorul tău…” a scris bărbatul pe rețelele sociale.

Ce eforturi au făcut medicii pentru a salva soția și copilul

După impactul devastator în care omul de afaceri a murit pe loc, soția sa, în vârstă de 40 de ani, a fost transportată de urgență la un spital din Iași. Deși echipele medicale au fost mobilizate instantaneu, starea femeii era critică, aceasta intrând în stop cardio-respirator de mai multe ori. Medicii au recurs la o intervenție de ultimă oră, însă eforturile au fost zadarnice.

„Am mobilizat încă din momentul în care medicul a anunțat că avem această femeie gravidă toate echipele de gardă – chirurgie, terapie intensivă, ortopedie. Am solicitat prezența medicului neonatolog și obstetrician. A repetat stopul, a fost resuscitată din nou și s-a mers cu ea în sala de operații, s-a făcut conform protocolului cezariană în stop. Din păcate copilul a fost și el în stop și s-a declarat decesul.”a explicat Medicul coordonator UPU-SMURD Diana Cimpoeșu