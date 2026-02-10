B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza

Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 16:13
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
Accident cu multiple victime în Iași. Sursa Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul
  2. Bilanțul victimelor accidentului

Un grav accident rutier s-a produs marți, pe DN 24, în comuna ieșeană Ciortești. Două persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs după ce un șofer ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și a izbit un alt autoturism.

Presa locală scrie că ambii conducători auto sunt oameni de afaceri din județul Vaslui.

La fața locului au fost mobilizate multiple forțe de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD.

Bilanțul victimelor accidentului

Unul dintre șoferi, un bărbat de 45 de ani, a murit. În mașină se afla și femeia însărcinată, în vârstă de 40 de ani, care a fost rănită grav. Ea a fost transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Sfântul Spiridon. Medicii au efectuat o cezariană de urgență în speranța că vor salva fătul. Din păcate, femeia a suferit două stopuri până să ajungă pe masa de operație, iar medicii nu au reușit s-o salveze nici pe ea, nici copilul, în ciuda eforturilor depuse.

Celălalt șofer, în vârstă de 36 de ani, a suferit multiple contuzii, fiind de asemenea transportat la Spitalul Sfântul Spiridon.

Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

