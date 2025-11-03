B1 Inregistrari!
Agricultura românească, pusă la grea încercare de secetă și schimbările climatice: „Porumbul a fost afectat în proporție de 100%"

Agricultura românească, pusă la grea încercare de secetă și schimbările climatice: „Porumbul a fost afectat în proporție de 100%”

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 07:30
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de grav afectează seceta agricultura din Oltenia
  2. Cât de mult va schimba clima viitorul agriculturii românești

Agricultura românească se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din ultimii ani, seceta. Recoltele au fost grav afectate, iar pierderile continuă să crească. Experții avertizează că, în viitor, producția de fructe și legume ar putea scădea cu până la 30%.

Succesul fermierilor va depinde de adaptare prin soiuri rezistente și investiții în irigații moderne. În prezent, 7,5 milioane de hectare sunt amenințate de deșertificare.

Cât de grav afectează seceta agricultura din Oltenia

Oltenia resimte tot mai acut efectele secetei prelungite. Culturile suferă, iar pierderile devin tot mai mari. Producția de grâu și fructe ar putea scădea cu 30%.

Porumbul și floarea-soarelui sunt cele mai afectate. În unele zone, porumbul a fost distrus complet, iar floarea-soarelui aproape în totalitate.

„Cu privire la instalarea fenomenului de secetă pedologică, din verificările efectuate de colegii mei în teren, suprafața afectată e preponderent de porumb și floarea-soarelui a fost cea mai mare. Porumbul, care a fost afectat în proporție de 100%, și floarea-soarelui, în proporție de 70 și până la 100%. La porumb avem 23.338 de hectare, în condițiile în care, anul trecut, am avut peste 66 de mii de hectare afectate”, a transmis Sorin Agapie, directorul Direcției Agricole Dolj, notează digi24.ro.

Producțiile agricole din ultimii doi ani au fost mult sub așteptări. „Pentru acestea ar trebui investit mai mult în cercetare, pentru a se obține hibrizi care să reziste la secetă și ar trebui să se investească și în irigații”, a precizat Claudia Dunăreanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Șimnic.

De asemenea, fermierii din legumicultură se confruntă și ei cu pierderi mari. „Producția a scăzut foarte mult din cauza secetei, din următorul motiv: când este secetă, dăunătorii se înmulțesc foarte mult”, a explicat un legumicultor din Oltenia.

Cât de mult va schimba clima viitorul agriculturii românești

Agricultura românească se confruntă cu o provocare uriașă! Climatologii avertizează că vremea va deveni tot mai instabilă. Verile vor aduce alternanțe bruște între zile toride și perioade reci. În plus, ploile intense vor fi urmate de săptămâni fără pic de apă.

Peste 11 milioane de hectare sunt expuse aridizării. Alte șapte milioane riscă să se transforme în pământ sterp. Cele mai vulnerabile regiuni sunt Dobrogea, sudul Câmpiei Române și Moldova.

