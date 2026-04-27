Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 13:52
Cuprins
  1. Zeama de varză, un probiotic natural
  2. Ajutor neașteptat după excese alimentare
  3. Beneficiile legumelor fermentate
  4. Un exemplu din alte culturi
  5. Recomandare pentru sezonul rece

Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenția românilor un obicei alimentar simplu, dar extrem de benefic: consumul de zeamă de varză murată. Specialista explică de ce această băutură, obținută prin fermentație naturală, poate avea efecte importante asupra digestiei, imunității și chiar asupra stării generale de sănătate.

Zeama de varză, un probiotic natural

Potrivit Mihaelei Bilic, zeama de varză murată este rezultatul fermentației lactice, proces care favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice pentru organism, scrie Click.

Aceste bacterii ajută la refacerea și menținerea florei intestinale, ceea ce duce la o digestie mai bună și la o absorbție mai eficientă a nutrienților. În plus, echilibrul microbiomului intestinal are un rol esențial în susținerea sistemului imunitar.

„Când bem zeamă de varză, practic facem un transfer de bacterii bune în intestin”, explică medicul.

Ajutor neașteptat după excese alimentare

Un alt beneficiu menționat de nutriționist este legat de efectul asupra organismului după consumul de alcool. Zeama de varză murată este cunoscută în mod popular ca remediu pentru mahmureală.

Mihaela Bilic spune că această băutură contribuie la rehidratare și ajută ficatul să proceseze mai rapid alcoolul din organism. Datorită conținutului de săruri minerale, aceasta poate restabili echilibrul electrolitic pierdut.

Beneficiile legumelor fermentate

Pe lângă zeama de varză, medicul recomandă consumul regulat de legume fermentate, precum varza murată sau alte murături.

Acestea sunt bogate în fibre, vitamina C, betacaroten, calciu și fier, având în același timp un aport caloric redus. Consumul lor este asociat cu o digestie mai bună și cu un risc mai mic de afecțiuni digestive.

Un exemplu din alte culturi

Mihaela Bilic amintește că, în alte părți ale lumii, consumul de alimente fermentate este mult mai răspândit. De exemplu, în Asia, preparate precum kimchi sunt consumate frecvent pentru beneficiile lor asupra sănătății.

În timpul epidemiei de SRAS din 2003, consumul acestor produse a crescut semnificativ, tocmai datorită efectelor lor benefice asupra imunității.

Recomandare pentru sezonul rece

Nutriționistul îi încurajează pe români să includă mai des în alimentație varza murată și zeama acesteia, mai ales în perioada iernii, când organismul are nevoie de un aport crescut de vitamine și nutrienți.

În concluzie, zeama de varză murată nu este doar un remediu tradițional, ci și un aliat real pentru sănătate, dacă este consumată regulat și în cantități moderate.

 Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
(P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită
Românii își mută economiile în valută, deși dobânzile sunt mai mici. Teama de curs cântărește mai mult decât câștigul
Bihor: Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost iertat de judecători. Motivarea instanței
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
