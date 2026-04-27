Kalaşnikov, producătorul rus de armament, a anunţat că a livrat militarilor ruşi care luptă în primul lot important de , model 2023.

Ce a livrat Kalaşnikov și când?

Kalaşnikov a anunţat pe canalul său de Telegram livrarea, luni, 27 aprilie, a primului lot important de puşti automate AK-12, model 2023. Acesta este destinat militarilor ruşi implicaţi în conflictul din Ucraina. Informaţia despre livrare a fost preluată şi transmisă de agenţia EFE.

Producărorul rus a precizat că livrarea s-a făcut în baza unui contract încheiat cu Ministerul Apărării. Grupul rus nu a comunicat cantitatea exactă trimisă.

Compania a mai menţionat că ultima expediere de acest tip a avut loc în octombrie anul trecut şi că atunci a îndeplinit contractul de stat înainte de termen, potrivit anunţului corporativ.

Ce caracteristici tehnice are AK-12?

Consorţiul rus a subliniat că puşca AK-12 foloseşte un calibru de 5,45 milimetri. Potrivit unui comunicat, acest model dezvoltat de Kalașnikov este principala armă automată pe care o folosesc militarii din Forţele Armate ale Rusiei încă din anul 2020. Modelul a fost fabricat iniţial în 2018 şi a fost dezvoltat și îmbunătăţit în 2023.

Potrivit specificațiilor tehnice, arma are o masă de 3,5 kilograme fără încărcător, un încărcător cu capacitate de până la 60 de cartuşe, o rată de tragere de 700 de focuri pe minut şi o rază eficientă de acţiune de 440 de metri.

De asemenea, producătorul rus a evidenţiat şi versiunea scurtată AK-12K. Aceasta a fost descrisă drept o armă utilizată la scară largă de către unităţile de asalt din toate formaţiunile militare.

Ce tehnologii folosește Kalșnikov?

Kalaşnikov a pus în evidență adaptările tehnologice pe care le-a folosit în producerea acestui model. Compania a vorbit despre aplicarea tehnologiei MIM (Metal Injection Molding) pentru piese cu geometrii complexe. Acestea permit, potrivit companiei, „reducerea considerabilă a termenelor de producţie pentru piese cu geometrie complexă şi creşterea calităţii producţiei”.

Consorţiul a mai susţinut că evaluările utilizatorilor au transformat AK-12 şi AK-12K în cele mai solicitate produse ale firmei.

„Evaluările pozitive venite din partea utilizatorilor au făcut ca puştile automate AK-12 şi AK-12K să devină cele mai solicitate produse ale consorţiului Kalaşnikov”, se mai arată în comunicatul companiei.

Puşca va fi parte a echipamentului militar Ratnik și este prezentată drept „vârful dezvoltării sistemului AK”. Arma are caracteristici ergonomice şi este adaptată pentru utilizarea pe timp de noapte și pe timp de zi.