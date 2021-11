Aici poți verifica rata de vaccinare din școala sau grădinița ta. Care sunt unitățile de învățământ cu rata de vaccinare peste 60%

Inspectoratele Școlare Județene vor fi cele care vor afișa rata de vaccinare din școli și grădinițe, după cum a precizat chiar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Informația va putea fi consultată și pe site-urile unităților de învățământ, acolo unde părinții și elevii pot afla cu exactitate care este situația la nivelul elevilor și personalului didactic. Începând de luni, unitățile de învățământ cu o rată de vaccinare de sub 60% vor învăța onlie.

Școala va începe în data de 8 noiembrie, după cele două săptămâni de vacanță decise de Ministerul Educației. În funcție de rata de vaccinare din fiecare școală, se va decide dacă orele vor fi reluate cu prezență fizică sau online.

Unde poți vedea rata de vaccinare din școala sau grădinița ta

Rata de vaccinare din fiecare școală și grădiniță va fi pusă la dispoziție pe site-urile inspectoratelor școlare județene, dar și pe pagina fiecărei școli sau grădinițe în parte, dar și ale liceelor.

„Rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe va fi disponibilă pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

În situația în care, dincolo de rata de vaccinare, există probleme la nivel resursă umană, am dat exemplul unui număr semnificativ de profesori carantinați sau infectați, sau există probleme de infrastructură, va exista în continuare posibilitatea ca la nivelul școlii să se formuleze o cerere, conform Articolului 3.2 din Ordinul de ministru 5.538, care va fi modificat astăzi, pentru ca școala să rămână în online chiar dacă are o rată de vaccinare de peste 60%”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Școlile care au o rată de vaccinare mai mică de 60% nu vor putea desfășura activitatea decât în online. În unitățile de învățământ în care rata de vaccinare este mai mare de 60%, elevii vor revenit începând de luni, 8 noiembrie, în bănci.

Rata de vaccinare în școlile și grădinițele din București. Unde depășește 60%

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat, în data de 1 noiembrie, lista cu fiecare unitate de învățământ și rata de vaccinare a acesteia. În București, există școli cu o rată de vaccinare de aproape 100%, dar și unități de învățământ cu o rată de vaccinare mult mai scăzută.

Spre exemplu, în Capitală sunt trei școli cu o rată de vaccinare de 100% și 20 de grădinițe:

Școala Sanitară Postliceală „VITA”, cu forma de învățământ privată

Colegiul Terțiar Nonuniversitar USAMVB, privat

Școala Postliceală Sanitară „Domnița Ruxandra”

Grădinița nr. 111 – Publică – 100%

Grădinița cu program prelungit și program normal „Little Star” – privată – 100%

Grădinița DORA – privată – 100%

Grădinița „Adnan” 1 – Privată – 100%

Grădinița „Micul Lord” 3 – 100%

Grădinița „Art Alegria Kindergaten” – Privată – 100%

Grădinița „GE. CE. PIC (Englishkinder)” – Privată – 100%

Grădinița Happy Kids

Grădinița Mary Poppins

Grădinița The Little Artist

Grădinița lui David

Grădinița cu program prelungit Tărâmul Cunoașterii

Grădinița Casuta cu Pitici mari și mici

Grădinița La Turn

Grădinița Alfred Fronius

Grădinița Once Upon a Time

Grădinița cu program prelungit „Rio”

Grădinița cu program prelungit Kids First

Grădinița cu program prelungi Tom Sawyer

Grădinița Plușica

În București, liceele care au și note și rezultate foarte bune ale elevilor au și o rată mare de vaccinare. Lista cu rata de vaccinare din unitățile de învățământ a din București poate fi consultată aici!

Care sunt unitățile de învățământ cu o rată de vaccinare sub 60%

Există în București și școli și grădinițe care vor începe online de luni, pentru că nu au reușit să atingă rata de vaccinare de 60%. Spre exemplu, în Capitală sunt cel puțin nouă școli cu rata de vaccinare sub 60%:

Școala Gimnazială nr. 127 – Publică – 28%

Școala gimnazială „Voievod Neagoe Basarab” – publică – 38,10%

Liceul teoretic Mihai Ionescu – Privată – 37,7%

Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” – 31,58%

Liceul Teoretic „Ion Barbu” – Publică – 36,67%

Școala Gimnazială „Rut” – Privată – 31,82%

Școala Primară Casa Montessori – Privată – 33,33%

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” – Privată – 38,36%

Centrul pilot de pedagogie curativă și terapie sociala „Corabia” – Publică – 25,93%