Al doilea urs împușcat în mai puțin de 24 de ore în județul Vrancea: „Să ne fie rușine!”

Primul urs împușcat, marți seara, își făcuse obiceiul să-și caute hrană în tomberoanele pline de gunoaie din localitatea Lepșa, comuna Tulnici, amplasate la răscrucea drumului spre Cheile Tișiței, a fost împușcat marți seară 01 august 2023. În aceiași zi la primele ore, o ursoaică în vârstă de aproximativ un an și jumătate a fost împușcată în satul Cucuieţi, comuna Vidra.

Silviu Chiriac, de la Agenția de Protecția Meciului (APM) Vrancea, reclamă faptul că autoritățile nu au făcut nimic să împiedice ursul să ajungă la gunoaie

Moartea primului urs a fost făcută publică prin intermediul unei postări activată miercuri seară, 02 august 2023 în jurul orei 22:00, pe contul său de facebook, de specialistul vrâncean în protecția mediului și animalelor, ​Silviu Chiriac, de la Agenția de Protecția Meciului (APM) Vrancea, arată

De altfel el a prezis că e doar o problemă de timp când se va întâmpla un al doilea astfel de eveniment. Iar acesta nu s-a lăsat așteptat, tot marți, 1 august 2023, la primele ore ale zilei, o ursoaică în vârstă de aproximativ un an și jumătate a fost împușcată în satul Cucuieţi, comuna Vidra.

Silviu Chiriac:”Ieri (n.r. luni 31 iulie 2023) era viu! Astăzi (n.r. marți 01 august 2023) e mort!

A fost împușcat pentru vina de a pofti la gunoaiele noastre de la Lepșa, județul Vrancea, unde de ani de zile am fost incapabili să gestionam deșeurile astfel încât să nu invităm urșii din pădure la noi in sat!

Am strigat, am țipat, am trimis imagini cu tomberoanele pline de la răscrucea drumului spre rezervația fanion a județului Vrancea, Cheile Tisitei….dar degraba.

Ieri (n.r. marți 01 august 2023) seară, o pușcă a țipat scurt și greu de patru ori, s-a mai auzit un geamăt, un oftat și ursul s-a prăvălit gemând spre apa Putnei.

Da…echipa de intervenție tantoziană este acum liniștită pentru că pentru câteva zile va fi liniște, dar tomberoanele sunt la fel de pline și la fel de apetisante și invită la > următorul urs, care probabil va fi reclamat la 122 și va urma să moară pentru vina de a fi poftit la resturile noastre!

Să ne fie rușine! Mie că nu am țipat mai tare, vouă tuturor celor care aveați datoria sa luați gunoiul de acolo și nu ați făcut-o și mai ales celui pe care acum 2 săptămâni l-am rugat să facă ceva și nu a făcut, pentru că nu are o sesizare oficială!”

Postarea specialistul vrâncean în protecția mediului și animalelor, ​Silviu Chiriac de la Agenția de Protecția Meciului (APM) Vrancea a stârnit miercuri 02 august în jurul orei 22:00, numeroase comentarii pro și contra.