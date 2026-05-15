Institutul Național de Sănătate Publică a venit cu precizări după informațiile apărute despre un posibil caz de hantavirus în România. Instituția transmite că, în acest moment, este vorba despre un caz suspect de hantavirus, aflat încă în evaluare epidemiologică și clinică, iar diagnosticul nu a fost confirmat oficial.

Reacția autorităților vine după ce au apărut informații privind un pacient internat la Arad, testat pozitiv la .

Caz de hantavirus în România: Ce spune INSP despre cazul aflat în investigație

Potrivit autorităților sanitare, pacientul vizat este internat într-o unitate de psihiatrie încă din iulie 2023.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigație epidemiologică și clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”.

INSP precizează, potrivit , că au fost recoltate probe biologice, care au fost deja trimise către Institutul Cantacuzino pentru verificări suplimentare.

Până la validarea analizelor, cazul rămâne încadrat oficial ca suspiciune.

Ce se știa, inițial, despre pacient

Primele informații indicau că un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad ar fi fost confirmat pozitiv la hantavirus, în urma unui test PCR. Potrivit surselor medicale citate, pacientul fusese internat pe 8 mai cu febră și nu ar fi călătorit în afara țării în ultimii trei ani.

De asemenea, medicii urmau să stabilească exact tulpina virusului, în condițiile în care testul indicase prezența hantavirusului.

Sursele susțineau că starea pacientului este bună și stabilă, acesta fiind internat la secția de boli infecțioase.

Câte cazuri de hantavirus au fost raportate în România

Datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că, în ultimii ani, în România au fost raportate puține cazuri de hantaviroză.

Conform statisticilor oficiale:

4 cazuri în 2023;

3 cazuri în 2024;

7 cazuri în 2025;

1 caz în 2026, până în prezent.

În total, autoritățile au înregistrat 15 cazuri în intervalul 2023–2026.

Ce este hantaviroza

Hantaviroza este o infecție virală rară, transmisă în principal prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora.

Boala nu se transmite, de regulă, de la om la om, iar simptomele pot include febră, dureri musculare, stare generală alterată și, în unele forme, complicații severe respiratorii sau renale.