Agenția sanitară a Uniunii Europene a analizat posibilitățile ca să fi suferit mutații. În urma rezultatelor preliminare s-a stabilit că nu s-au înregistrat schimbări în genetica virusului.

Ce spun rezultatele preliminare oferite de Agenția sanitară

Investigațiile realizate de experți pe baza secvențierii genomului arată că virusul identificat nu prezintă un comportament diferit față de variantele cunoscute anterior, scrie .

Specialistul Andreas Hoefer a explicat că datele obținute până în prezent indică faptul că virusul este identic cu cel care circulă deja în anumite regiuni ale lumii. Conform analizelor, focarul a pornit de la un singur punct de origine, respectiv transmiterea de la un animal infectat la un om.

„Toate secvențierile obținute până în prezent sunt practic identice, ceea ce înseamnă că a existat un singur caz de transmitere de la un animal infectat la un om”, a declarat Andreas Hoefer de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

Cum monitorizează Agenția sanitară starea pasagerilor aflați în carantină

În prezent, toți pasagerii navei MV Hondius au fost evacuați și plasați sub supraveghere strictă, având în vedere că perioada de incubație a bolii poate ajunge la șase săptămâni.

Pe lângă cele trei decese confirmate, alți șapte pasageri au fost testați pozitiv, printre aceștia numărându-se și o femeie aflată în stare critică. Din cauza timpului lung necesar pentru apariția simptomelor, specialiștii nu exclud posibilitatea ca numărul cazurilor să crească în viitorul apropiat.

„Din cauza perioadei lungi de incubație, este posibil ca și alte cazuri să apară în perioada următoare în rândul pasagerilor care se află în prezent în carantină. Acest lucru nu poate fi exclus”, a declarat Pamela Rendi-Wagner, directoarea ECDC.

Ce recomandări au emis specialiștii

Deoarece nu există un vaccin sau un tratament specific pentru hantavirus, autoritățile pun un accent major pe măsurile de izolare și prevenție. Specialiștii avertizează că riscul de transmitere este cel mai ridicat în momentul apariției simptomelor, însă nu este exclusă contagiozitatea nici în ultimele zile ale perioadei de incubație

„Într-o optică de prevenire și de precauție maximală, recomandăm, de exemplu, ca operațiunea de căutare a cazurilor de contact să fie făcută, de asemenea, în timpul celor două zile care preced apariția simptomelor”, a declarat Gianfranco Spiteri din cadrul ECDC.

Cât de periculoasă este tulpina identificată

Testele de laborator efectuate în centre specializate din Elveția și Africa de Sud au confirmat că pasagerii au fost infectați cu tulpina Anzi.

Aceasta este singura variantă de hantavirus cunoscută capabilă să se transmite direct între oameni. În mod obișnuit, boala se contractă prin contactul cu excrementele sau secrețiile rozătoarelor infectate.