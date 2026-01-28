Alertele de securitate la Marea Neagră continuă, după ce o mină marină a fost descoperită pe litoral, în zona poligonului de tragere Midia. Autoritățile au activat rapid procedurile speciale, pentru a elimina orice risc asupra populației și infrastructurii.

Unde a fost descoperită mina marină

din cadrul poligonului de tragere Midia au identificat miercuri dimineață o mină marină eșuată pe plajă, în apropierea zonei utilizate pentru exerciții militare.I ncidentul a fost semnalat în jurul orei 10.05, iar perimetrul a fost imediat izolat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Autoritățile au pus în aplicare procedura operațională standard, destinată gestionării obiectelor explozive descoperite în spațiul maritim sau pe litoral.

Pentru evaluarea și eliminarea pericolului, a fost mobilizată o echipă de scafandri militari specializați în misiuni de neutralizare a dispozitivelor explozive. „O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite”, au transmis reprezentații , potrivit stiripesurse.ro.

Intervenția este una complexă, având în vedere starea obiectului și riscurile asociate manipulării muniției maritime rămase din conflicte sau exerciții militare.

De ce se înmulțesc alertele în zona Midia

Descoperirea minei vine într-un context sensibil, marcat de incidente recente care au ridicat nivelul de vigilență al autorităților din domeniul securității maritime. Cu doar două zile înainte, la intrarea în portul Midia a fost identificat un obiect aflat în derivă, semnalat inițial ca potențial periculos.

Garda de Coastă a stabilit ulterior că era vorba despre un posibil fragment de dronă aeriană, intervenția având loc fără incidente majore. Dispozitivul descoperit luni a fost ridicat de echipele specializate și detonat controlat, în condiții de siguranță, pentru a elimina orice amenințare.

Autoritățile monitorizează în continuare zona litoralului românesc, în condițiile în care astfel de descoperiri pot apărea pe fondul contextului regional de securitate.