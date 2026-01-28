B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Armata desfășoară un antrenament planificat în București. Ce rol are exercițiul militar al Forțelor Terestre

Armata desfășoară un antrenament planificat în București. Ce rol are exercițiul militar al Forțelor Terestre

Iulia Petcu
28 ian. 2026, 12:15
Armata desfășoară un antrenament planificat în București. Ce rol are exercițiul militar al Forțelor Terestre
Sursa Foto: Facebook - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul"
  1. De ce au loc deplasări militare în Capitală
  2. Ce transmit oficial Forțele Terestre Române
  3. Cum va fi gestionat impactul asupra traficului

Bucureștiul va fi, miercuri, scena unor deplasări de tehnică militară, în cadrul unui exercițiu planificat al Forțelor Terestre Române. Autoritățile subliniază că activitatea este una de rutină și face parte din programul curent de instruire.

De ce au loc deplasări militare în Capitală

Forțele Terestre Române au anunțat desfășurarea unui antrenament care presupune mișcarea de vehicule și echipamente militare în mai multe zone ale municipiului București.

Exercițiul este inclus în calendarul periodic de pregătire al armatei și urmărește verificarea capacității de reacție, coordonare și mobilizare a structurilor implicate.

Potrivit informării oficiale, activitatea nu are legătură cu situații de securitate excepționale, fiind o acțiune planificată, desfășurată constant pentru menținerea nivelului operațional.

Ce transmit oficial Forțele Terestre Române

În comunicatul transmis public, instituția a precizat clar scopul și natura exercițiului, insistând asupra caracterului său preventiv și de instruire. „Statul Major al Forţelor Terestre desfăşoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti”, transmite instituția.

Reprezentanții armatei au adăugat că acțiunea este parte integrantă din Planul activităților de instruire și are rolul de a testa procedurile operaționale.

„Exerciţiul face parte din Planul activităţilor de instruire şi se desfăşoară periodic pentru a testa capacitatea de reacţie a structurilor din subordinea SMFT”, au transmis Forţele Terestre Române, potrivit stiripesurse.ro.

Cum va fi gestionat impactul asupra traficului

Autoritățile militare au precizat că deplasările vor fi organizate în intervale orare atent alese, pentru a limita apariția blocajelor sau a întârzierilor semnificative în trafic.Planificarea exercițiului a ținut cont de fluxurile rutiere obișnuite din Capitală, astfel încât disconfortul pentru șoferi și pietoni să fie redus.

Oficialii Armatei au transmis un mesaj direct către populație, recunoscând posibilele neplăceri cauzate de prezența tehnicii militare pe drumurile publice.

„Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic”, au mai transmis reprezentanții instituției.

