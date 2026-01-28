B1 Inregistrari!
Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt

Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt

Ana Maria
28 ian. 2026, 13:10
Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului, a devăluit cauza tragediei. Cum a contribuit sistemul Lane Assist
  2. Ce este sistemul Lane Assist și cum funcționează

Un suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului, a dezvăluit cauza producerii tragediei din Timiș. Un accident cumplit a avut loc în România, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic. Șapte dintre aceștia și-au pierdut viața pe loc, iar trei au fost răniți.

Incidentul tragic s-a petrecut pe DN6, în județul Timiș, în timp ce microbuzul cu pasageri greci încerca o depășire. Medicul grec Dimitris Koukoulas a intrat în contact cu un supraviețuitor, care i-a dezvăluit un detaliu șocant legat de cauza accidentului.

Suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului, a devăluit cauza tragediei. Cum a contribuit sistemul Lane Assist

Medicul Dimitris Koukoulas a povestit pentru ERT că unul dintre răniți i-a spus: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza lane assistant”. Lane Assist este o tehnologie menită să ajute șoferii să rămână pe banda de circulație și să evite accidentele prin avertismente și intervenții automate asupra direcției. Din păcate, în acest caz, se pare că sistemul a blocat volanul în timpul manevrei, ceea ce a dus la impactul frontal cu un TIR care venea din sens opus, potrivit Știripesurse.

Ce este sistemul Lane Assist și cum funcționează

Lane Assist este un sistem de asistență pentru șoferi care folosește o cameră video montată de obicei lângă oglinda retrovizoare și care monitorizează marcajele de pe drum. Acesta funcționează în două moduri:

  • Pasiv (Lane Departure Warning): avertizează șoferul prin semnale sonore, vizuale sau vibrații în volan dacă vehiculul se apropie prea mult de linia de demarcație fără semnalizare.

  • Activ (Lane Keep Assist): intervine automat asupra direcției (sau frânelor) pentru a readuce mașina în centrul benzii, în cazul în care șoferul nu reacționează la avertismente.

Victimele accidentului erau suporteri PAOK Salonic, care călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul de Europa League dintre PAOK și Lyon, programat joi. Microbuzul transporta 10 pasageri și a fost implicat într-o coliziune frontală cu un TIR. Șoferul microbuzului, un bărbat de 29 de ani, a intrat pe contrasens pentru a depăși două autoveheicule și astfel a avut loc accidentul mortal.


