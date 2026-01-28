Un salariu minim mai mare îmbunătățește și stimulează expansiunea economică, indică rezultatele studiului publicat miercuri de Institutul şi de Institutul Nuremberg pentru decizii de piaţă (NIM), referitor la situația din Germania.

Germania mizeză pe un salariu minim majorat

a majorat, la începutul acestui an, salariul minim pe oră, la 13,90 euro (16,52 dolari). O altă majorare va avea loc anul viitor, fapt de natură să stimuleze aşteptările privind veniturile. În acest context, arată studiul GfK încrederea consumatorilor germani urmează să se îmbunătățească, în luna februarie.

Indicele privind încrederea consumatorilor estimează evoluţia consumului privat în următoarea lună. Un indice peste zero indică o creştere anuală a consumului privat, în timp ce o valoare sub zero arată un declin comparativ cu perioada similară a anului precedent. Conform GfK, o modificare de un punct a indicelui corespunde unei modificări anuale de 0,1% a consumului privat.

Institutele se aşteaptă ca în februarie indicele privind încrederea consumatorilor să ajungă la minus 24,1 de puncte, de la minus 26,9 în luna precedentă. Estimările sunt optimiste, dat fiind că datele anterioare indicau un nivel de minus 26 puncte.

Analiștii rămân precauți deși salariul minim majorat îndeamnă la optimism

Studiul arată că aşteptările populației privind veniturile au fost principalul factor al îmbunătăţirii încrederii consumatorilor. Decizia de a majora salariul minim a dus la îmbunătățirea disponibilității gospodăriilor de a face mai multe cumpărături. Iar acest lucru va avea un efect benefic asupra economiei, chiar dacă indicele încă rămâne la un nivel scăzut.

„Totuşi, rămâne de văzut dacă această tendinţă pozitivă poate fi susţinută în următoarele luni. (…) Actualele tensiuni geopolitice şi escaladarea conflictelor comerciale ar putea determina rapid o înrăutăţire a încrederii consumatorilor din Germania. Actuala îmbunătăţire este cu siguranţă precară”, a apreciat analistul NIM Rolf Buerkl.

Pe de altă parte, guvernul federal este așteptat să-şi înrăutăţească previziunile privind evoluţia economiei, în 2026, de la 1,3%, la 1%, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi respecte anonimatul. Această decizie are la bază incertitudinea din ce în ce mai mare din comerțul global.

Germania mizează pe creștere economică

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, este așteptată să prezinte noile previziuni economice actualizate ale Executivului. Cele mai recente prognoze venite de la alte instituţii oferă motive de optimism.

Reiche a declarat marţi că Germania are nevoie urgent de o expansiune economică mai amplă. În opinia sa, trebuie să scadă dependența de cheltuielile guvernamentale finanţate prin datorii.

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) se aşteaptă ca economia să se redreseze pe parcursul anului 2026. FMI şi-a îmbunătăţit previziunile privind , până la 1,1%. Iar investitorii sunt încrezători, având aşteptări la cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani.