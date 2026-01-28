Escrocherii la agenția imobiliară. Polișiștii din cadrul au descins miercuri, 28 ianuarie, la două locații din București și Ilfov, într-un dosar care vizează reprezentanții unei agenții imobiliare.

Poliţiştii Capitalei au efectuat două în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar care vizează reprezentanții unei . Aceștia sunt acuzați de escrocherii cu apartamente. Prin activitatea infracţională, cei doi ar fi produs un prejudiciu total de 330.000 de euro. Potrivit autorităților, suspecții ar fi indus în eroare opt persoane vătămate prin încheierea unor antecontracte pentru apartamente care fuseseră deja vândute.

„Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal având ca obiect infracţiunile de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată”, informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit sursei citate, din datele aflate la , a rezultat că faptele s-au petrecut pe parcusul unui an, între lunile mai 2024 și iunie 2025. Cele două persoane, în calitate de administrator, respectiv mandatar al unei agenții imobiliare, ar fi propus la vânzare, unor persoane interesate, anumite apartamente dintr-un complex imobiliar din judeţul Ilfov.

Cum erau păcălite victimele

Inișiatorii acestor escrocherii imobiliare i-au păcălit pe potențialii cumpărători spunând că imobilele sunt libere. Aceasta deși cunoșteau că locuințele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior sau erau ipotecate cu interdicţie de înstrăinare.

Mai mult, pentru ca situația locuințelor respective să nu poată fi verificată. Cei doi agenți imobiliari îi îndemnau pe clienți să nu urmeze procedura obișnuită și să nu meargă la notar. Justificau prin faptul că, astfel, se evită costurile suplimentare.

„În acest context, persoanele vătămate ar fi fost determinate să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare întocmite sub semnătură privată, cele două persoane invocând, printre altele, evitarea unor costuri suplimentare sau imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică, motivată de faptul că apartamentele nu ar fi fost încă branşate la utilităţi”, arată sursa citată.

Escrocherii cu prețuri reduse

Polițiștii care investighează cazul susțin că pentru a convinge părţile vătămate, cele două persoane acuzate de escrocherii, stabileau preșuri de vânzare semnificativ mai mici decât cele practicate pe piață. Totodată, s-a mai stabilit la anchetă, cei doi au încasat bani fără a elibera documente justificative.

„Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri, urmând ca faţă de acestea să fie dispuse măsurile legale care se impun”, precizează DGPMB.

Cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Cele două persoane sunt anchetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.