B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Escrocherii cu agenția imobiliară. Apartamente vândute de mai multe ori. Opt persoane au fost păcălite

Escrocherii cu agenția imobiliară. Apartamente vândute de mai multe ori. Opt persoane au fost păcălite

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 14:00
Escrocherii cu agenția imobiliară. Apartamente vândute de mai multe ori. Opt persoane au fost păcălite
Foto: Pixabay

Escrocherii la agenția imobiliară. Polișiștii din cadrul DGPMB au descins miercuri, 28 ianuarie, la două locații din București și Ilfov, într-un dosar care vizează reprezentanții unei agenții imobiliare.

Escrocherii la agenția imobiliară

Poliţiştii Capitalei au efectuat două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar care vizează reprezentanții unei societăți imobiliare. Aceștia sunt acuzați de escrocherii cu apartamente. Prin activitatea infracţională, cei doi ar fi produs un prejudiciu total de 330.000 de euro. Potrivit autorităților, suspecții ar fi indus în eroare opt persoane vătămate prin încheierea unor antecontracte pentru apartamente care fuseseră deja vândute.

„Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal având ca obiect infracţiunile de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată”, informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit sursei citate, din datele aflate la dosarul penal, a rezultat că faptele s-au petrecut pe parcusul unui an, între lunile mai 2024 și iunie 2025. Cele două persoane, în calitate de administrator, respectiv mandatar al unei agenții imobiliare, ar fi propus la vânzare, unor persoane interesate, anumite apartamente dintr-un complex imobiliar din judeţul Ilfov.

Cum erau păcălite victimele

Inișiatorii acestor escrocherii imobiliare i-au păcălit pe potențialii cumpărători spunând că imobilele sunt libere. Aceasta deși cunoșteau că locuințele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior sau erau ipotecate cu interdicţie de înstrăinare.

Mai mult, pentru ca situația locuințelor respective să nu poată fi verificată. Cei doi agenți imobiliari îi îndemnau pe clienți să nu urmeze procedura obișnuită și să nu meargă la notar. Justificau prin faptul că, astfel, se evită costurile suplimentare.

„În acest context, persoanele vătămate ar fi fost determinate să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare întocmite sub semnătură privată, cele două persoane invocând, printre altele, evitarea unor costuri suplimentare sau imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică, motivată de faptul că apartamentele nu ar fi fost încă branşate la utilităţi”, arată sursa citată.

Escrocherii cu prețuri reduse

Polițiștii care investighează cazul susțin că pentru a convinge părţile vătămate, cele două persoane acuzate de escrocherii, stabileau preșuri de vânzare semnificativ mai mici decât cele practicate pe piață. Totodată, s-a mai stabilit la anchetă, cei doi au încasat bani fără a elibera documente justificative.

„Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri, urmând ca faţă de acestea să fie dispuse măsurile legale care se impun”, precizează DGPMB.

Cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Cele două persoane sunt anchetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.

Tags:
Citește și...
Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
Eveniment
Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica
Eveniment
Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica
Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie. Ce prevede legea în România
Eveniment
Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie. Ce prevede legea în România
Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Cod portocaliu și cod galben emis pentru mai multe râuri din România. Ce recomandări au emis autoritățile pentru siguranță
Eveniment
Cod portocaliu și cod galben emis pentru mai multe râuri din România. Ce recomandări au emis autoritățile pentru siguranță
Alertă militară pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine. Ce riscuri semnalează autoritățile la Marea Neagră (FOTO)
Eveniment
Alertă militară pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine. Ce riscuri semnalează autoritățile la Marea Neagră (FOTO)
Newsweek: Care pensionari primesc între 600 și 1.000 lei în plus la pensie? Ministrul Muncii anunță cine nu ia nimic
Eveniment
Newsweek: Care pensionari primesc între 600 și 1.000 lei în plus la pensie? Ministrul Muncii anunță cine nu ia nimic
Armata desfășoară un antrenament planificat în București. Ce rol are exercițiul militar al Forțelor Terestre
Eveniment
Armata desfășoară un antrenament planificat în București. Ce rol are exercițiul militar al Forțelor Terestre
Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încasa zeci de mii de lei din șantaj
Eveniment
Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încasa zeci de mii de lei din șantaj
Ultima oră
14:20 - Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
14:09 - Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
14:02 - Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
13:48 - Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica
13:46 - Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie. Ce prevede legea în România
13:40 - Mihai Trăistariu, atac dur la adresa juriului Eurovision. Ce spune despre prezența Andreei Bălan
13:34 - Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa
13:32 - Ce ar trebui să învețe Bolojan în Germania. Majorarea salariului minim stimulează consumul și ajută economia
13:10 - Cauza accidentului din Timiș în care au murit cei 7 suporteri ai PAOK Salonic: Mărturia unui supraviețuitor. Ce s-a întâmplat, de fapt
13:08 - Cod portocaliu și cod galben emis pentru mai multe râuri din România. Ce recomandări au emis autoritățile pentru siguranță