Acasa » Eveniment » Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încasa zeci de mii de lei din șantaj

Selen Osmanoglu
28 ian. 2026, 12:14
Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încasa zeci de mii de lei din șantaj
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Percheziții
  3. Sprijin special în anchetă

Un bărbat de 42 de ani, din Ţicleni, a fost reținut pentru șantaj și camătă după ce a fost prins în flagrant primind 160.000 de lei de la un tânăr de 29 de ani. Cazul a fost anunțat miercuri de purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu.

Ce s-a întâmplat

Potrivit anchetatorilor, marți, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj au continuat cercetările într-un dosar aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, privind săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj. Victima principală este un tânăr de 29 de ani, din comuna Stănești, care, în perioada 2024-2025, ar fi împrumutat diferite sume de bani de la bărbatul de 42 de ani, pentru care ar fi perceput dobânzi lunare, scrie Agerpres.

Bărbatul de 42 de ani ar fi folosit constrângeri psihice și amenințări cu acte de violență pentru a-l determina pe tânăr să-i achite dobânzile și, în prezent, i-ar fi solicitat să-i restituie 150.000 de euro. Ancheta a arătat că acesta a amenințat cu acte de violență și un alt bărbat, de 39 de ani, din comuna Scoarța, pentru a-i obține 10.000 de euro, reprezentând capitalul și dobânda unui împrumut vechi de nouă ani.

Percheziții

„În baza probatoriului administrat, la data de 22 ianuarie s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 42 de ani, pentru săvârșirea, în concurs, a două infracțiuni de șantaj și a unei infracțiuni de camătă. La data de 27 ianuarie, în urma activităților operative desfășurate în municipiul Târgu Jiu, a fost prins în flagrant delict bărbatul în cauză, în momentul primirii sumei de 160.000 de lei”, a precizat Miruna Prejbeanu.

După prinderea în flagrant, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului din municipiul Târgu Jiu. Bărbatul a fost condus la sediul IPJ Gorj pentru continuarea cercetărilor, iar față de acesta s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului cu propuneri corespunzătoare la data de 28 ianuarie.

Sprijin special în anchetă

În cazul acestui dosar, polițiștii au beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic Gorj.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru tragerea la răspundere a celor implicați.

