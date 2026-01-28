B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
28 ian. 2026, 13:40
Sursă Foto: Captură Video - youtube.com
Mihai Trăistariu a reacționat vehement după ce TVR a anunțat componența juriului Selecției Naționale Eurovision 2026. Artistul, înscris în competiție cu piesa „Infinity”, s-a declarat șocat de unele alegeri și a lansat critici dure, în special la adresa Andreei Bălan, una dintre surprizele juriului.

Reacția lui Mihai Trăistariu după anunțul TVR

TVR a făcut publică, zilele acestea, lista juraților care vor decide piesa ce va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026. Printre numele anunțate se află și Andreea Bălan, lucru care l-a luat prin surprindere pe Mihai Trăistariu.

Chiar dacă urmează să fie jurizat chiar de colega sa de breaslă, artistul nu s-a abținut de la comentarii tranșante.

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click.

„Eurovision nu e un simplu show!”

Nemulțumirile cântărețului au continuat într-un mesaj amplu publicat pe rețelele de socializare, în care a criticat modul în care a fost alcătuit juriul.

„Pe pagina de Facebook – Eurovision România – s-a anunțat juriul care va alege în acest an reprezentantul României la acest concurs.

Dragă TVR… Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.

Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical. De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen”, a spus Mihai Trăistariu.

Critici directe la adresa componenței juriului

Artistul a detaliat și motivele pentru care consideră că actualul juriu nu este potrivit:

„În juriul Eurovision România se află în acest moment:

  • cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;
  • doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;
  • trei jurnaliști;
  • și un compozitor ( SINGURUL DIN ACEST JURIU – ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision… de oameni care nu au trăit acest concurs din interior?”.

Trăistariu a subliniat că nu este vorba despre orgolii, ci despre competență și experiență reală pe scena Eurovision.

Cu ce piesă concurează Mihai Trăistariu

În ciuda controverselor, Mihai Trăistariu spune că are mare încredere în piesa cu care s-a înscris anul acesta.

„Melodia mea e compusă de doi străini: unul din Finlanda și altul din Franța. Mi-au trimis-o încă de prin septembrie. Am lucrat la ea, am mai modificat. Am înregistrat-o la mine în studio, le-am trimis vocile. I-am mai făcut o versiune și săptămâna asta, ca să fie un pic mai plin negativul”, a declarat artistul.

Selecția Națională Eurovision 2026 se va încheia pe 4 martie, când juriul va desemna reprezentantul României la competiția internațională.

