Mihai Trăistariu a reacționat vehement după ce TVR a anunțat componența juriului Selecției Naționale Eurovision 2026. Artistul, înscris în competiție cu piesa „Infinity”, s-a declarat șocat de unele alegeri și a lansat critici dure, în special la adresa Andreei Bălan, una dintre surprizele juriului.
TVR a făcut publică, zilele acestea, lista juraților care vor decide piesa ce va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026. Printre numele anunțate se află și Andreea Bălan, lucru care l-a luat prin surprindere pe Mihai Trăistariu.
Chiar dacă urmează să fie jurizat chiar de colega sa de breaslă, artistul nu s-a abținut de la comentarii tranșante.
„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click.
Nemulțumirile cântărețului au continuat într-un mesaj amplu publicat pe rețelele de socializare, în care a criticat modul în care a fost alcătuit juriul.
„Pe pagina de Facebook – Eurovision România – s-a anunțat juriul care va alege în acest an reprezentantul României la acest concurs.
Dragă TVR… Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.
Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical. De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen”, a spus Mihai Trăistariu.
Artistul a detaliat și motivele pentru care consideră că actualul juriu nu este potrivit:
„În juriul Eurovision România se află în acest moment:
Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision… de oameni care nu au trăit acest concurs din interior?”.
Trăistariu a subliniat că nu este vorba despre orgolii, ci despre competență și experiență reală pe scena Eurovision.
În ciuda controverselor, Mihai Trăistariu spune că are mare încredere în piesa cu care s-a înscris anul acesta.
„Melodia mea e compusă de doi străini: unul din Finlanda și altul din Franța. Mi-au trimis-o încă de prin septembrie. Am lucrat la ea, am mai modificat. Am înregistrat-o la mine în studio, le-am trimis vocile. I-am mai făcut o versiune și săptămâna asta, ca să fie un pic mai plin negativul”, a declarat artistul.
Selecția Națională Eurovision 2026 se va încheia pe 4 martie, când juriul va desemna reprezentantul României la competiția internațională.