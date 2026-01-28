Noi detalii ies la iveală după tragicul accident care a avut loc în județul Timiș, în urma căruia suporterii PAOK și-au pierdut viața.

Șoferul polonez al TIR-ului implicat în accidentul de pe DN6, un șofer profesionist cu 34 de ani de experiență și milioane de kilometri parcurși pe drumurile Europei, a dezvăluit cum a intrat în el microbuzul cu cei 10 suporteri, dintre care, 7 au decedat.

„Conduceam normal și a intrat direct în mine. A intrat direct sub roți.”, a spus bărbatul.

Vizibil afectat, șoferul spune că nu a mai fost martor niciodată la o tragedie de o asemenea amploare. Impactul violent a transformat în câteva secunde un drum național circulat într-o scenă de coșmar.

Unde a avut loc tragedia în care au murit suporterii PAOK

Accidentul s-a produs pe DN6, pe tronsonul dintre Lugoj și Caransebeș, în apropierea localității Lugojel. Potrivit autorităților, este cel mai grav accident rutier din județul Timiș din ultimii cel puțin 20 de ani. Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

Apelul la 112 a fost făcut marți, 27 ianuarie 2025, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului au găsit un microbuz complet distrus, după o coliziune frontală cu un autotren.

Ce au găsit anchetatorii în microbuzul în care se aflau suporterii PAOK

Surse judiciare au declarat, potrivit , că, în interiorul microbuzului, au fost descoperite sticle de vodcă, doze de băuturi energizante și canabis, elemente care vor fi analizate în cadrul anchetei.

Câți oameni se aflau în microbuz și încotro se îndreptau suporterii PAOK

Deși microbuzul avea doar nouă locuri, în interior se aflau zece suporteri greci ai echipei PAOK Salonic. Aceștia plecaseră spre Lyon, unde formația greacă urma să joace joi un meci din Europa League.

Inițial, bilanțul indica șase morți. Ulterior, autoritățile au confirmat că șapte persoane au decedat, iar trei au , fiind transportate la spital.

Ce spun primele date oficiale ale Poliției despre accidentul în care au fost implicați suporterii PAOK

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a transmis că șoferul microbuzului, un tânăr de 29 de ani, circula dinspre Caransebeș spre Lugoj, moment în care a pierdut controlul direcției:

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor au constatat că un bărbat de 29 de ani a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR”, potrivit IPJ Timiș.

Ce arată imaginile surprinse înainte de coliziune

Camerele de bord ale unui camion-cisternă, depășit de microbuz cu puțin timp înainte de impact, au surprins secvențele care au precedat tragedia.

În imagini se observă cum microbuzul intră în depășire și semnalizează dreapta, ca și cum șoferul ar fi intenționat să revină pe banda sa. În mod inexplicabil, în următoarea fracțiune de secundă, vehiculul virează stânga și pătrunde pe contrasens, izbind frontal TIR-ul care venea din față.

A fost implicat și camionul-cisternă în accident?

Un martor a susținut, inițial, că microbuzul ar fi atins camionul-cisternă înainte de impact. Surse din cadrul Poliției contrazic această ipoteză și spun că nu a existat niciun contact între cele două vehicule.

Potrivit , un alt martor, aflat la două mașini în spatele microbuzului, a relatat: „Făcea S-uri să vadă dacă poate depăși. Se tot uita. La un moment dat, a intrat în depășire. De unde eram, se vedea clar că nu avea nicio șansă (n.r. – să depășească) sau cel puțin era extrem de periculos.

TIR-ul roșu venea din contrasens. El și-a dat seama în timp ce depășea și-a dat seama că nu poate termina depășirea și a intrat în TIR-ul din dreapta lui, încercând să intre pe banda lui. În momentul în care a intrat în TIR-ul din dreapta lui a ricoșat în TIR-ul roșu”, a spus martorul. Tot el a sunat la 112.

Același martor a spus că, imediat după accident, unul dintre pasagerii microbuzului a reușit să iasă singur dintre fiarele contorsionate.

În ce stadiu se află ancheta autorităților

Surse apropiate anchetei afirmă că investigația se află într-o etapă incipientă, urmează să fie realizată o expertiză tehnică detaliată. Până în acest moment, anchetatorii susțin că microbuzul a intrat pe contrasens fără a fi lovit de alte vehicule.