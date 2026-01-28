Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa

Un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei minori care au refuzat să plătească pentru cursa efectuată. Unul dintre ei l-a lovit cu un cuțit în zona feței.

Filmul conflictului dintre minori și taximetrist

Trei copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani sunt sunt cei care l-au agresat pe taximetrist după ce ar fi avut o neînțelegere cu privire la costul cursei. Ei ar fi fost coborâți din mașină, moment în care l-au lovit pe bărbat. În timpul luptei, unui dintre ei a scos un cuțit și l-a lovit pe șofer în față.

Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi trebuit să îi ducă pe cei trei minori din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni, iar la ieșire din localitatea Voiniceni, pe fondul unor neînțelegeri privind achitarea cursei, aceștia au fost coborâți din autoturism.

”În contextul creat, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia taximetristul ar fi fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent. La fața locului a fost solicitat sprijin medical, bărbatul fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.”, .

Când a ajuns Poliția la locul atacului, cei trei copii nu se mai aflau acolo, însă au fost depistați la scurt timp, de către un alt echipaj de poliție.

”Minorii au fost conduși la sediul unității de poliție, unde se află în prezent, pentru continuarea cercetărilor, stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.”, au menționat polițiștii.

Pe numele minorilor a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și pentru tâlhărie, iar funcție de rezultatele cercetărilor, încadrarea juridică ar putea să se schimbe în tentativă de omor.

Minorii, tot mai agresivi

Incidentul are loc chiar în momentul în care se discută despre modificarea legii privind măsurile care pot fi luate împotriva minorilor care comit infracțiuni.

În acest moment, copiii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, legea presupunând în mod absolut lipsa discernământului. Minorii cu vârste între 14 și 16 ani răspund penal doar dacă se dovedește că au acționat cu discernământ, în timp ce, de la 16 ani, răspunderea penală este deplină.

Discuțiile privind modificare legii vin după oribila crimă din Cenei, unde trei minori au ucis un alt copil de 15 ani și l-au îngropat în grădina unuia dintre ei. Iar printre cei trei se află și un copil de 13 ani, care nu poate fi tras la răspundere.

”Crima comisă de minorii din Timiş ne-a şocat pe toţi. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiţie care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”, a anunțat .