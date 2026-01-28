B1 Inregistrari!
Cod portocaliu și cod galben emis pentru mai multe râuri din România. Ce recomandări au emis autoritățile pentru siguranță

Iulia Petcu
28 ian. 2026, 13:08
Sursa Foto: Facebook - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în mai multe regiuni din țară, în contextul creșterii debitelor râurilor. Autoritățile recomandă prudență și respectarea instrucțiunilor locale pentru siguranța populației.

Unde sunt vizate alertele hidrologice

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit miercuri, 28 ianuarie, cod portocaliu și cod galben pentru mai multe râuri din țară.

Codul portocaliu este activ între 28 ianuarie, ora 12:00, și 29 ianuarie, ora 09:00, pentru anumite sectoare din județul Dolj, unde creșterile de debit pot depăși cotele de apărare.

În același timp, codul galben va fi valabil până joi, 29 ianuarie, ora 18:00, pentru râuri din Maramureș, Satu Mare, Timiș, Arad, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj, conform comunicatului hidrologilor.

Cum pot evolua cursurile de apă

Fenomenele vizate de avertizările hidrologice includ creșteri semnificative de niveluri și debite, generate de propagarea viiturilor formate anterior în amonte sau de influența gheții.

Hidrologii avertizează că aceste creșteri pot conduce la depășirea cotelor de apărare, punând în pericol infrastructura și proprietățile din zonele afectate, relatează Ziare.com.

Ce măsuri recomandă autoritățile

Populația este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze râurile prin vaduri sau zone inundate.

”De asemenea, este important ca bunurile să fie protejate, iar persoanele din zonele cu risc să fie pregătite pentru eventuale măsuri de evacuare temporară, dacă situația o va impune”, transmit hidrologii.

Autoritățile locale pot solicita măsuri preventive, iar populația trebuie să respecte toate indicațiile pentru a preveni accidentele și pierderile materiale.

