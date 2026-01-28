B1 Inregistrari!
Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
28 ian. 2026, 14:20
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce este Helicobacter pylori și de ce poate deveni periculoasă
  2. Cum se transmite infecția
  3. Leguma recomandată de Mihaela Bilic
  4. De ce broccoli este atât de eficient
  5. Poate înlocui broccoli tratamentul medicamentos?

Durerile de stomac, balonarea sau arsurile gastrice sunt puse adesea pe seama stresului sau a alimentației dezechilibrate. În realitate, în foarte multe cazuri, cauza este o bacterie extrem de răspândită: Helicobacter pylori. Potrivit nutriționistului Mihaela Bilic, există însă un aliment banal care poate sprijini organismul în lupta cu această infecție și poate reduce riscul de ulcer și cancer gastric.

Ce este Helicobacter pylori și de ce poate deveni periculoasă

Helicobacter pylori este o bacterie care colonizează mucoasa stomacului și, uneori, intestinul subțire. Deși numeroase persoane sunt purtătoare fără să prezinte simptome, infecția netratată poate duce în timp la inflamații cronice, gastrită și ulcer peptic. În situații mai rare, prezența îndelungată a bacteriei este asociată cu un risc crescut de cancer gastric, scrie Click.

Printre simptomele frecvente se numără durerile sau arsurile epigastrice, balonarea, greața, senzația de plenitudine și gazele intestinale. Paradoxal, specialiștii estimează că peste jumătate din populația globului este infectată, însă doar o parte dezvoltă complicații digestive.

Cum se transmite infecția

Infecția cu Helicobacter pylori apare cel mai des în copilărie și este strâns legată de igienă. Bacteria se transmite prin contact direct cu saliva, voma sau materiile fecale ale unei persoane infectate, prin spălarea insuficientă a mâinilor sau prin consumul de alimente și apă contaminate.

Din acest motiv, incidența este mai mare în zonele cu acces limitat la apă potabilă și condiții sanitare precare.

Leguma recomandată de Mihaela Bilic

Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra unei legume comune, dar extrem de valoroase: broccoli. Aceasta conține sulforafan, o substanță bioactivă cu efecte demonstrate asupra bacteriei Helicobacter pylori.

„Mult timp s-a crezut că ulcerul este provocat exclusiv de aciditate. Descoperirea relației dintre Helicobacter pylori și bolile gastrice a schimbat complet această perspectivă”, explică Mihaela Bilic.

De ce broccoli este atât de eficient

Sulforafanul din broccoli acționează prin blocarea enzimelor care permit bacteriei să supraviețuiască în mediul extrem de acid al stomacului. În același timp, reduce capacitatea acesteia de a adera la mucoasa gastrică și susține mecanismele naturale de protecție ale stomacului.

Datorită acestor efecte, broccoli este considerat nu doar un aliat al digestiei, ci și una dintre cele mai puternice legume cu rol anticancerigen.

Poate înlocui broccoli tratamentul medicamentos?

Tratamentul standard pentru Helicobacter pylori rămâne cel antibiotic, prescris de medic. Totuși, specialiștii subliniază că alimentația joacă un rol important în susținerea vindecării și în prevenirea recidivelor.

„Pe viitor, este posibil ca extractele concentrate din broccoli să devină o alternativă sau un adjuvant natural la tratamentul medicamentos”, susține nutriționistul.

Broccoli nu este doar o garnitură verde în farfurie, ci un sprijin real pentru sănătatea digestivă. Consumat regulat, poate contribui la combaterea bacteriei Helicobacter pylori, la reducerea riscului de ulcer și la protecția împotriva cancerului gastric.

