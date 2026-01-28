B1 Inregistrari!
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)

Adrian A
28 ian. 2026, 14:02
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
Sursă foto: Captură video youtube/Australian Open
Cuprins
  1. În semifinale după două abandonuri
  2. În sferturi la Australian Open, fără să joace

Novak Djokovic a fost praf în meciul cu Lorenzo Musetti, dar s-a calificat în semifinalele Australian Open. Cum a reușit sârbul să scrie istorie, fără să joace.

În semifinale după două abandonuri

Meciul lui Novak Djokovic împotriva italianului Lorenzo Musetti părea unul cu o singură direcție pentru jucătorul sârb. Djokovic se pregătea să își facă bagajele după ce Musetti i-a luat primele două seturi cu 6-4, 6-3.

Însă, finalul a fost cu totul altul. În setul al treilea, Musetti a cedat, având probleme medicale. A mers la fileu și i-a strâns mâna adversarului, după ce a reclamat dureri la coapsa dreaptă. Înainte de a opri meciul, italianul și-a chemat și fizioterapeutul pe teren, însă verdictul dat de medic nu a fost unul bun pentru Musetti.

La interviul acordat după calificare, Novak Djokovic a dat dovadă de fair-play și a transmis că Musetti a fost clar jucătorul mai bun în acest meci, chiar dacă el este cel care a ajuns în semifinale.

”Nu știu ce să spun, în afară de faptul că îmi pare rău pentru el. A fost jucătorul clar mai bun, eu practic eram deja cu gândul la plecare în seara asta. Nu știu ce să spun, astfel de lucruri se întâmplă în sport. Mi s-a întâmplat și mie de câteva ori.

Știi, să fii în sferturile unui Grand Slam, să conduci cu 2 seturi la 0 și să ai control total. Adică extrem de ghinionist. Nu știu ce altceva să mai spun. Îi doresc o recuperare rapidă și, fără îndoială, el ar fi trebuit să fie câștigătorul de azi.”, a declarat tenismenul sârb.

În sferturi la Australian Open, fără să joace

Și ca să fie tacâmul complet, Novak Djokovic a ajuns în sferturi la Australian Open, fără să joace. Sârbul nici măcar nu a fost nevoit să intre pe teren în optimi, după ce Jakub Mesnik a anunțat că nu poate juca din cauza unor probleme medicale.

Și așa reușește Djokovic să mai scrie odată istorie în turneele tenisului masculin. Sârbul a devenit primul jucător din Era Open (1968) care a beneficiat de două abandonuri sau retrageri în a doua săptămână a unui turneu de Grand Slam.

Doar Amelie Mauresmo a mai avut un asemenea noroc. În timpul turneului Australian Open din 2006, franțuzoaica a profitat de abandonul lui Kim Clijsters în semifinale, înainte de a pune mâna pe trofeu, după un alt abandon, cel al lui Justine Henin.

