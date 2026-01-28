Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie, în România? Pensia anticipată parțială reprezintă una dintre variantele legale prin care salariații pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard. Aceasta este destinată persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare sau care l-au depășit cu până la opt ani, permițând retragerea din activitate cu maximum cinci ani mai devreme.

Această opțiune este atractivă pentru cei care au o vechime mare în muncă, însă vine la pachet cu un compromis important: diminuarea pensiei lunare, aplicată până la transformarea acesteia în pensie pentru limită de vârstă.

Care este diferența dintre pensia anticipată și pensia anticipată parțială

Legislația românească face o distincție clară între pensia anticipată parțială și pensia anticipată (cu penalizare). În cazul pensiei anticipate parțiale, pot beneficia persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

În schimb, pensia anticipată se acordă celor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv sau l-au depășit cu cel mult cinci ani. Important de știut este că reducerea vârstei de pensionare nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege, indiferent de situație.

Poți să ieși mai devreme la pensie, în România? Ce perioade NU sunt luate în calcul la stagiul de cotizare

La stabilirea dreptului la pensia anticipată parțială, anumite perioade asimilate nu sunt considerate stagiu de cotizare. Este vorba despre intervalele în care asiguratul:

a beneficiat de pensie de invaliditate;

a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, cu diplomă;

a efectuat serviciul militar sau a fost concentrat, mobilizat ori în prizonierat.

În schimb, perioadele lucrate în grupele I și II de muncă, precum și cele desfășurate în condiții speciale sau deosebite, sunt luate în calcul, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial cnpp.ro.

Ce se întâmplă când pensionarul ajunge la vârsta standard

La îndeplinirea condițiilor legale pentru pensia de limită de vârstă, pensia anticipată parțială se transformă automat, fără a fi necesară o cerere suplimentară. Recalcularea se face prin eliminarea penalizărilor, adăugarea perioadelor asimilate și includerea eventualelor stagii realizate în perioada de suspendare a plății, potrivit .

Poți să ieși mai devreme la pensie, în România? Cum se calculează pensia anticipată parțială

Calculul pornește de la valoarea pensiei pentru , asupra căreia se aplică reduceri lunare, în funcție de vechime și de numărul de luni de anticipare:

până la 1 an peste stagiul complet – 0,50% pentru fiecare lună;

peste 1 an – 0,45%;

peste 2 ani – 0,40%;

peste 3 ani – 0,35%;

peste 4 ani – 0,30%;

peste 5 ani – 0,25%;

peste 6 ani – 0,20%;

între 7 și 8 ani – 0,15% pe lună.

Specialiștii atrag atenția că aceste diminuări pot avea un impact semnificativ pe termen lung, motiv pentru care decizia trebuie analizată cu atenție.

Poți să ieși mai devreme la pensie, în România? Ce acte sunt necesare pentru dosarul de pensionare

Pentru înscrierea la pensia anticipată parțială, dosarul trebuie să includă, printre altele:

cererea de pensionare;

carnetul de muncă;

acte de stare civilă;

livretul militar;

adeverințe privind sporurile și condițiile speciale de muncă;

documente care atestă vechimea în muncă;

alte acte prevăzute de lege.

În cazul în care solicitantul a avut mai mulți angajatori, sunt necesare adeverințe de la fiecare, inclusiv pentru comunicarea deciziei de pensionare.

Cum se acordă și cum se plătește pensia anticipată parțială

Pensia se acordă de la data înregistrării cererii și se plătește din momentul încetării calității de asigurat. Plata se face lunar, fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

În ce situații se poate recalcula sau opri plata pensiei

Pensia anticipată parțială poate fi recalculată dacă apar stagii sau venituri nevalorificate inițial. Revizuirea se poate face și din oficiu, în termenul general de prescripție de trei ani.

Plata încetează în luna următoare decesului pensionarului sau dacă acesta nu mai îndeplinește condițiile legale.