Acasa » Eveniment » Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica

Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica

Iulia Petcu
28 ian. 2026, 13:48
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce arată situația din teren potrivit datelor oficiale
  2. Cum reacționează bucureștenii afectați de lipsa serviciilor
  3. Cum este calculat consumul de energie termică

Peste o mie de blocuri din București continuă să se confrunte cu lipsa căldurii și a apei calde, pe fondul unor avarii persistente din sistemul centralizat. Nemulțumirea locatarilor a escaladat, iar conflictul cu Termoenergetica riscă să ajungă în instanță.

Ce arată situația din teren potrivit datelor oficiale

Miercuri dimineață, 436 de blocuri din Capitală nu beneficiau deloc de căldură și apă caldă, în timp ce alte 603 imobile primeau agent termic doar parțial.

Problemele au apărut după avaria de la CET Sud, produsă la începutul lunii, iar sistemul de termoficare nu a reușit să fie reechilibrat până acum.

Potrivit informațiilor publicate de Termoenergetica, o parte dintre consumatori ar urma să fie reconectați începând de miercuri seară, însă restul abia pe 31 ianuarie.

Cum reacționează bucureștenii afectați de lipsa serviciilor

Nemulțumiți de situație, locatari din blocurile afectate au inițiat o petiție prin care propun refuzul plății întreținerii pe luna ianuarie. Inițiativa a strâns deja mii de semnături, oamenii susținând că achită servicii care nu sunt livrate la parametrii promiși de operatorul de termoficare.

Potrivit Digi24, un bucureștean a depus inclusiv o plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica, acuzând fals în declarații și abuz în serviciu.

Reprezentanții companiei susțin că facturile reflectă strict consumul real, măsurat la nivelul fiecărui imobil, și nu presupun costuri pentru servicii inexistente.

„Apa caldă și căldura se plătesc doar dacă beneficiați de ele! Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort. Tocmai de aceea, este important să clarificăm cum funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor”, au transmis oficialii, potrivit HotNews.

Cum este calculat consumul de energie termică

Potrivit companiei, fiecare bloc este dotat cu un contor care înregistrează cantitatea exactă de energie livrată, în funcție de temperatura agentului termic.

„La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei.

În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal).

Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal”, au mai transmis reprezentanții companiei.

