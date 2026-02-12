B1 Inregistrari!
Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 13:13
Alertă pe litoralul Mării Negre după ce o nouă dronă a fost descoperită, prăbușită, pe țărmul Mării Negre la Costinești. Informația nu a fost confirmată oficial, de autoritățile române.

Autoritățile s-au mobilizat imediat și se deplasează la Costinești, unde a fost depistată o nouă dronă prăbușită. După ce s-a declanșat noua alertă, autoritățile au luat măsuri pentru evaluarea situației de la fața locului, relatează surse citate de presa locală.

Autoritățile au declanșat procedurile specifice, iar mai multe echipe se deplasează către locul indicat. Momentan nu există o confirmare oficială cu privire la natura obiectului sau a provenienței acestuia.

Acest incident vine la câteva zile după ce fragmente dintr-o altă dronă au fost descoperită pe plaja din Mamaia, în zona Hotelului Victoria. Ministerul Apărării Naționale a explicat că fragmentele ar putea proveni de la exerciții militare. Ulterior, autoritățile militare au revenit, precizând că ar putea fi vorba despre un aparat distrus în confruntările dintre Rusia și Ucraina.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Știre în curs de actualizare.

