B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării

Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării

Ana Maria
09 feb. 2026, 22:05
Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Alertă pe litoral! Ce spune ministrul Apărării despre originea dronei
  2. Cine a intervenit la fața locului

Alertă pe litoral! O situație neobișnuită a pus pe jar autoritățile, luni seara, după ce mai multe resturi care par să provină de la o dronă au fost aduse de valuri pe plaja din stațiunea Mamaia, în apropierea hotelului Victoria. Descoperirea a fost semnalată rapid, iar zona a fost securizată pentru a permite intervenția echipelor specializate.

Potrivit primelor informații, fragmentele ar fi fost purtate de apă până la mal, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la locul exact în care aparatul s-ar fi prăbușit.

Alertă pe litoral! Ce spune ministrul Apărării despre originea dronei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit primele explicații despre incident.

Apa a adus la mal niște resturi care par a fi dintr-o dronă în zona hotelului Victoria din Mamaia. Sunt echipe specializate în curs spre a identifica dacă pot recupera ceva electronic din acele resturi pentru a restaura eventual traseul, perioada, sursa.”, a declarat ministrul, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că, până la finalizarea expertizei tehnice, nu pot fi trase concluzii clare despre momentul și locul exact al prăbușirii. Totuși, există indicii că drona ar fi ajuns în Marea Neagră în contextul conflictului armat din regiune.

Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, a mai precizat Miruță.

Cine a intervenit la fața locului

La fața locului au fost trimise mai multe structuri ale statului, pentru a evalua riscurile și pentru a preleva probe. Au intervenit echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, polițiști, dar și un echipaj specializat în „Intervenție CBRN”, care se ocupă de situații ce implică riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare.

Astfel de proceduri sunt standard în cazul obiectelor de proveniență necunoscută, mai ales atunci când există suspiciuni că ar putea fi vorba despre resturi militare.

Ministru Radu Miruță a mai adăugat că „de multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone, se poate descompune traseul acestor drone: când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaționale. Cum s-a întâmplat, efectiv, că pe noi asta ne interesează”.

Tags:
Citește și...
Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
Eveniment
Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
Eveniment
Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
Newsweek // Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus
Eveniment
Newsweek // Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus
Scumpirile din România schimbă comportamentul de consum. Tot mai mulți români aleg cumpărăturile peste graniță: „Calitatea produselor este mult mai bună”
Eveniment
Scumpirile din România schimbă comportamentul de consum. Tot mai mulți români aleg cumpărăturile peste graniță: „Calitatea produselor este mult mai bună”
„Te bat de nu mai rămâne nimic din tine”. Tânăr agresat în autobuz pentru că vorbește în maghiară (VIDEO)
Eveniment
„Te bat de nu mai rămâne nimic din tine”. Tânăr agresat în autobuz pentru că vorbește în maghiară (VIDEO)
Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 – 2027. Calendarul procedurii pus în dezbatere publică
Eveniment
Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 – 2027. Calendarul procedurii pus în dezbatere publică
Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
Eveniment
Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
Eveniment
Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
Podele din aur, transformate în profit. Decizia luată de un hotel de lux pe fondul scumpirii istorice a metalului prețios
Eveniment
Podele din aur, transformate în profit. Decizia luată de un hotel de lux pe fondul scumpirii istorice a metalului prețios
România ocupă locul al doilea în lume la comenzile de pizza. Care sunt sortimentele preferate
Eveniment
România ocupă locul al doilea în lume la comenzile de pizza. Care sunt sortimentele preferate
Ultima oră
23:12 - Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
22:57 - Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
22:36 - Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
22:25 - Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze
22:17 - Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
22:02 - Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
21:52 - Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată
21:48 - Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)
21:32 - Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu
21:27 - Băluță, întrebat dacă vede posibilă o alianță PSD-AUR: „Nu pot să afirm, nici să infirm. Decizia oficială acum e…” (VIDEO)