Alertă pe litoral! O situație neobișnuită a pus pe jar autoritățile, luni seara, după ce mai multe resturi care par să provină de la o dronă au fost aduse de valuri pe plaja din stațiunea Mamaia, în apropierea hotelului Victoria. Descoperirea a fost semnalată rapid, iar zona a fost securizată pentru a permite intervenția echipelor specializate.

Potrivit primelor informații, fragmentele ar fi fost purtate de apă până la mal, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la locul exact în care aparatul s-ar fi prăbușit.

Alertă pe litoral! Ce spune ministrul Apărării despre originea dronei

Ministrul Apărării, , a oferit primele explicații despre incident.

„Apa a adus la mal niște resturi care par a fi dintr-o dronă în zona hotelului Victoria din Mamaia. Sunt echipe specializate în curs spre a identifica dacă pot recupera ceva electronic din acele resturi pentru a restaura eventual traseul, perioada, sursa.”, a declarat ministrul, potrivit .

Acesta a precizat că, până la finalizarea expertizei tehnice, nu pot fi trase concluzii clare despre momentul și locul exact al prăbușirii. Totuși, există indicii că drona ar fi ajuns în Marea Neagră în contextul conflictului armat din regiune.

„Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, a mai precizat Miruță.

Cine a intervenit la fața locului

La fața locului au fost trimise mai multe structuri ale statului, pentru a evalua riscurile și pentru a preleva probe. Au intervenit echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, polițiști, dar și un echipaj specializat în „Intervenție CBRN”, care se ocupă de situații ce implică riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare.

Astfel de proceduri sunt standard în cazul obiectelor de proveniență necunoscută, mai ales atunci când există suspiciuni că ar putea fi vorba despre resturi militare.

Ministru Radu Miruță a mai adăugat că „de multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone, se poate descompune traseul acestor drone: când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaționale. Cum s-a întâmplat, efectiv, că pe noi asta ne interesează”.