O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)

România se dovedește incapabilă să ia o decizie în privința dronelor care survolează teritoriul țării noastre. De ore întregi o astfel de dronă se plimbă peste România.

Drona a ajuns până în județul Vrancea

Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, drona a intrat prima dată în România aproape de ora 07. Iar apoi a părăsit teritoriul țării noastre pentru ca apoi să intre din nou și să ajungă până în județul .

„Dimineață la ora 06.54 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru cetățenii din județul Tulcea. O țintă aeriană a intrat din Ucraina în spațiul aerian al României în dreptul localității Periprava, iar după câteva minute a părăsit spațiul aerian românesc prin zona localității Chilia Veche. Acolo a fost și ultimul contact vizual cuaceastă țintă aeriană pe care l-au avut piloții de pe avioanele de urmărire Eurofighter Typhoon

Ulterior, ținta aeriană a pătruns din nou pe teritoriul României prin estul județului Galați, județ pentru care a fost transmis un mesaj RO-Alert la ora 07.46. Situația este în desfășurare, au fost ridicate și două aeronave F-16 de la baza aeriană din Fetești. După Galați, a fost emis mesaj RO-Alert și pentru județul Vrancea în jurul orei 08.36.”, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV, Corneliu Ștefan Pavel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.

Piloții au permisiunea să o doboare

Purtătorul de cuvânt al ministerului Apărării spune că piloții au dreptul să doboare drona, însă mai sunt anumite condiții de îndeplinit pentru a o neutraliza.

„Ținta apare pe radare. În prezent avem două aeronave Typhoon, dar contactul vizual este intermitent. Piloții au autorizare pentru angajare a țintei aeriene. Când condițiile tehnice vor fi îndeplinite, piloții vor acționa. Sunt potențiale riscuri dacă se ia decizia de a fi doborâtă. Ministrul Apărării aprobă prin comandantul misiunii această neutralizare.

Până acum am avut 13 pătrunderi ilegale de astfel de ținte aeriene în spațiul aerian al României.”, a mai declarat reprezentantul .