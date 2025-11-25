O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)

România se dovedește incapabilă să ia o decizie în privința dronelor care survolează teritoriul țării noastre. De ore întregi o astfel de dronă se plimbă peste România.
Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, drona a intrat prima dată în România aproape de ora 07. Iar apoi a părăsit teritoriul țării noastre pentru ca apoi să intre din nou și să ajungă până în județul Vrancea.
„Dimineață la ora 06.54 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru cetățenii din județul Tulcea. O țintă aeriană a intrat din Ucraina în spațiul aerian al României în dreptul localității Periprava, iar după câteva minute a părăsit spațiul aerian românesc prin zona localității Chilia Veche. Acolo a fost și ultimul contact vizual cuaceastă țintă aeriană pe care l-au avut piloții de pe avioanele de urmărire Eurofighter Typhoon
Ulterior, ținta aeriană a pătruns din nou pe teritoriul României prin estul județului Galați, județ pentru care a fost transmis un mesaj RO-Alert la ora 07.46. Situația este în desfășurare, au fost ridicate și două aeronave F-16 de la baza aeriană din Fetești. După Galați, a fost emis mesaj RO-Alert și pentru județul Vrancea în jurul orei 08.36.”, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV, Corneliu Ștefan Pavel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.
Purtătorul de cuvânt al ministerului Apărării spune că piloții au dreptul să doboare drona, însă mai sunt anumite condiții de îndeplinit pentru a o neutraliza.
„Ținta apare pe radare. În prezent avem două aeronave Typhoon, dar contactul vizual este intermitent. Piloții au autorizare pentru angajare a țintei aeriene. Când condițiile tehnice vor fi îndeplinite, piloții vor acționa. Sunt potențiale riscuri dacă se ia decizia de a fi doborâtă. Ministrul Apărării aprobă prin comandantul misiunii această neutralizare.
Până acum am avut 13 pătrunderi ilegale de astfel de ținte aeriene în spațiul aerian al României.”, a mai declarat reprezentantul MApN.