O dronă descoperită luni seară pe litoral, în stațiunea Mamaia, a stârnit îngrijorare și intervenția de urgență a autorităților. Potrivit unor surse citate de , dispozitivul ar fi fost folosit la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere.

Așadar, această informație contrazice declarațiile oficiale făcute inițial de ministrul Apărării.

Unde a fost găsită drona și cine a intervenit

Dispozitivul a fost observat pe plaja din zona , în Mamaia. La fața locului au fost trimise echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, polițiști, precum și un echipaj specializat în „Intervenție CBRN”, care au securizat perimetrul și au ridicat drona pentru verificări.

Dronă descoperită pe litoral. Ce a declarat ministrul Apărării despre proveniența ei

La scurt timp după incident, ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că drona ar fi ajuns pe litoral fiind adusă de apă și ar avea legătură cu conflictul dintre Rusia și Ucraina: „Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”.

„Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, mai precizase ministrul.

Ce spun sursele despre originea reală a dronei

Surse citate de Antena 3 CNN indică, însă, o altă variantă: drona ar fi ajuns pe plaja din Mamaia ca urmare a unor exerciții de tragere organizate de Ministerul Apărării Naționale, la care au participat ofițeri MApN și structuri partenere. Dacă această ipoteză se confirmă, proveniența dispozitivului nu ar avea legătură directă cu conflictul din Ucraina, așa cum s-a afirmat inițial.

Nu este prima dată când drone asociate conflictului din Ucraina ajung accidental pe teritoriul României. În trecut, autoritățile române au raportat mai multe episoade similare în zonele de frontieră.