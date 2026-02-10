B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia

Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia

Ana Maria
10 feb. 2026, 15:23
Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
Sursa foto: Captura video Observator / Facebook
Cuprins
  1. Unde a fost găsită drona și cine a intervenit
  2. Dronă descoperită pe litoral. Ce a declarat ministrul Apărării despre proveniența ei
  3. Ce spun sursele despre originea reală a dronei

O dronă descoperită luni seară pe litoral, în stațiunea Mamaia, a stârnit îngrijorare și intervenția de urgență a autorităților. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, dispozitivul ar fi fost folosit la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere.

Așadar, această informație contrazice declarațiile oficiale făcute inițial de ministrul Apărării.

Unde a fost găsită drona și cine a intervenit

Dispozitivul a fost observat pe plaja din zona hotelului Victoria, în Mamaia. La fața locului au fost trimise echipe ale Brigăzii Antiteroriste a SRI, pompieri, polițiști, precum și un echipaj specializat în „Intervenție CBRN”, care au securizat perimetrul și au ridicat drona pentru verificări.

Dronă descoperită pe litoral. Ce a declarat ministrul Apărării despre proveniența ei

La scurt timp după incident, ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că drona ar fi ajuns pe litoral fiind adusă de apă și ar avea legătură cu conflictul dintre Rusia și Ucraina: „Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”.

Până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că drona a fost adusă de apă, provine din interacțiunea dintre Rusia și Ucraina”, mai precizase ministrul.

Ce spun sursele despre originea reală a dronei

Surse citate de Antena 3 CNN indică, însă, o altă variantă: drona ar fi ajuns pe plaja din Mamaia ca urmare a unor exerciții de tragere organizate de Ministerul Apărării Naționale, la care au participat ofițeri MApN și structuri partenere. Dacă această ipoteză se confirmă, proveniența dispozitivului nu ar avea legătură directă cu conflictul din Ucraina, așa cum s-a afirmat inițial.

Nu este prima dată când drone asociate conflictului din Ucraina ajung accidental pe teritoriul României. În trecut, autoritățile române au raportat mai multe episoade similare în zonele de frontieră.

Tags:
Citește și...
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
Eveniment
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Eveniment
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Eveniment
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Eveniment
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Eveniment
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
Eveniment
Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Eveniment
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Eveniment
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Eveniment
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Ultima oră
16:42 - Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
16:31 - Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
16:21 - Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
16:19 - Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
16:17 - Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
16:13 - Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
15:55 - UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
15:34 - România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
15:21 - Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
15:03 - Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani