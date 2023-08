Alertă pentru călători: Noi capcane pentru turiștii români care merg în vacanță în Bulgaria: „Bineînțeles că am primit amendă”

Indiferent dacă am avut ocazia să observăm aceasta personal sau doar am luat cunoștință despre acest subiect prin intermediul presei, este probabil că majoritatea dintre noi au constatat deja că prețul unei vacanțe a crescut considerabil în această vară. Călătorii au fost puși în situația de a plăti sume din ce în ce mai ridicate, fie pentru cazare, fie pentru la care au ales să meargă. Pe măsură ce sezonul estival se apropie de final, competiția pentru obținerea de profit este resimțită mai intens ca niciodată, scrie .

De ce a fost amendată o româncă de poliția bulgară

Conform relatărilor prezentate de Adevărul.ro, cel mai proaspăt „artificiu” , iar o cetățeană română își îndeamnă acum concetățenii care traversează această țară să fie extrem de atenți. Se pare că organele competente au furnizat o vinietă cu o perioadă de valabilitate eronată, ceea ce a condus la necesitatea ca femeia să plătească o amendă.

„În intervalul 11-15.08.2023 am tranzitat Bulgaria către Istanbul cu ieșire din România pe la Ruse. Cumpărat vinieta pe 11.08 la Ruse din parcarea de unde cumpără toată lumea, din rond. La un control al poliției bulgare în apropiere de Veliko Tarnovo (fiind din nou în tranzit prin Bulgaria, de dată această spre Grecia) am constatat că pe bon a fost trecut un alt interval de valabilitate, altul decât săptămâna 11-17.08.2023 (pe bon perioada de valabilitate este 21-28.08.2023 – se vede foarte vag în acest moment). Bineînțeles că am primit amendă. Norocul nostru a fost că am putut demonstra cu bonul achitat că am cumpărat-o pe 11 august, astfel am fi luat o amendă mult mai mare. Lângă noi au mai fost oprite și alte mașini de România cu aceeași problemă, similară. Vinieta plătită, perioada de valabilitate alta decât cea care ar fi trebuit să fie”, a scris femeia.