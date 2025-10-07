Alexandru Rafila, despre : Purtătorul de cuvânt al PSD a explicat pentru B1 TV că obiectivul măsurilor de restructurare nu este disponibilizarea angajaților, ci reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului administrativ.

În ședința coaliției de guvernare, programată astăzi la ora 14:00, liderii discută planul care prevede plecarea a aproximativ 12.500 de angajați din primării, dar și posibile reforme la nivel central.

Ce spune Alexandru Rafila despre concedierile din administrația locală

„Despre asta s-a discutat și ieri în conferința de presă pe care a ținut-o președintele interimar al Partidului și doamna primar Lia Olguța Vasilescu. Au fost expuse punctele de vedere ale , care se referă, pe de o parte la flexibilizarea mecanismului, că până la urmă scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale. Și trebuie să existe o situație similară și la nivelul autorităților centrale. Ăsta a fost punctul de vedere clar exprimat de conducerea Partidului Social Democrat.

Bănuiesc că scopul pe care îl are Guvernul este de reducere, de limitare a cheltuielor care să aibă un impact favorabil asupra deficitului bugetar. Aceasta este poziția Partidului. Iar în ceea ce privește pachetul de revansare economică, așa cum a fost el creonat de Partidul Social Democrat, și el trebuie inclus în al treilea pachet de măsuri, pentru că, dincolo de reducerea cheltuielor, trebuie să existe și o stimulare a economiei care să facă și posibilă aducerea de venituri suplimentare la buget. Dacă economia se contractă, atunci toate aceste reduceri nu vor avea impactul scontat pentru că, în mod evident, economia trebuie menținută nu numai funcțională, ci și performantă odată cu economiile care se fac la buget”, a delcarat purtătorul de cuvânt al PSD.

De ce Rafila respinge ideea că scopul este concedierea oamenilor

„Nu, eu cred că nu trebuie să fie scopul nimanui să discutăm despre concedieri. Trebuie să discutăm despre un echilibru între reducerile potențiale la nivelul autorităților locale și reducerile potențiale la nivelul autorităților centrale, pe de o parte, iar pe de altă parte, scopul, evident pentru toată lumea, este cel de reducere a cheltuielor, pentru că economiile se fac prin reducerea cheltuielor”, a precizat Alexandru Rafila.

Ce spune despre cei 12.500 de oameni care vor pleca acasă

„Rămâne de văzut. Noi avem astăzi o coaliție, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, la sfârșitul acestui întâlniri din cadrul coaliției, cred că vom avea un punct de vedere care să răspundă și cerințelor Partidului Social Democrat, mai ales că discutăm despre cel mai mare partid din această coaliție și punctul de vedere al Partidului Social Democrat nu trebuie de niciun caz neglizat”, a spus acesta.

Vor fi concedieri și în administrația centrală

„Este posibil, este posibil. Ceea ce contează este păstrarea funcționalității instituțiilor, atât la nivel local cât și la nivel central, pentru că o reducere uniformă, dacă vreți, nu răspunde acestui deziderat. Trebuie să vedem că există, de exemplu, structuri care se ocupă de implementarea proiectelor europene și acolo, în mod evident, reducerile nu pot afecta capacitatea de a implementa aceste proiecte europene. Trebuie să existe o evaluare care să poată să mențină funcțional aceste structuri. Gândiți-vă și la nivelul primărilor. Discutăm de situații în care anumite servicii sunt externalizate la unele primării, la altele, nu sunt externalizate și se ocupă de buna desfășurare a activității în cadrul fiecare localități. Mă refer, de exemplu, la iluminatul public, la salubritate, adică sunt niște servicii care trebuie menținute funcționale. Iar reducerea aceasta nu trebuie să afecteze capacitatea de a furniza servicii cetățenilor. Și din acest motiv, punctul nostru de vedere a fost că o evaluare și o flexibilizare, dacă vreți, a modului de aplicare a acestor reforme, fie prin reducere de personal, fie prin reducerea efectivă a cheltuielilor alocate salariilor, trebuie să fie la îndemâna primarilor, pentru că până la urmă fiecare are responsabilitatea pentru buna despășurarea activităților în cadrul fiecărei primări”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al PSD.