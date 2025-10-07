B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)

Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 13:16
Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Alexandru Rafila
Cuprins
  1. Ce spune Alexandru Rafila despre concedierile din administrația locală
  2. De ce Rafila respinge ideea că scopul este concedierea oamenilor
  3. Ce spune despre cei 12.500 de oameni care vor pleca acasă
  4. Vor fi concedieri și în administrația centrală

Alexandru Rafila, despre concedierile din administrație: Purtătorul de cuvânt al PSD a explicat pentru B1 TV că obiectivul măsurilor de restructurare nu este disponibilizarea angajaților, ci reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului administrativ.

În ședința coaliției de guvernare, programată astăzi la ora 14:00, liderii discută planul care prevede plecarea a aproximativ 12.500 de angajați din primării, dar și posibile reforme la nivel central.

Ce spune Alexandru Rafila despre concedierile din administrația locală

„Despre asta s-a discutat și ieri în conferința de presă pe care a ținut-o președintele interimar al Partidului și doamna primar Lia Olguța Vasilescu. Au fost expuse punctele de vedere ale Partidului Social Democrat, care se referă, pe de o parte la flexibilizarea mecanismului, că până la urmă scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale. Și trebuie să existe o situație similară și la nivelul autorităților centrale. Ăsta a fost punctul de vedere clar exprimat de conducerea Partidului Social Democrat.

Bănuiesc că scopul pe care îl are Guvernul este de reducere, de limitare a cheltuielor care să aibă un impact favorabil asupra deficitului bugetar. Aceasta este poziția Partidului. Iar în ceea ce privește pachetul de revansare economică, așa cum a fost el creonat de Partidul Social  Democrat, și el trebuie inclus în al treilea pachet de măsuri, pentru că, dincolo de reducerea cheltuielor, trebuie să existe și o stimulare a economiei care să facă și posibilă aducerea de venituri suplimentare la buget. Dacă economia se contractă, atunci toate aceste reduceri nu vor avea impactul scontat pentru că, în mod evident, economia trebuie menținută nu numai funcțională, ci și performantă odată cu economiile care se fac la buget”, a delcarat purtătorul de cuvânt al PSD.

De ce Rafila respinge ideea că scopul este concedierea oamenilor

„Nu, eu cred că nu trebuie să fie scopul nimanui să discutăm despre concedieri. Trebuie să discutăm despre un echilibru între reducerile potențiale la nivelul autorităților locale și reducerile potențiale la nivelul autorităților centrale, pe de o parte, iar pe de altă parte, scopul, evident pentru toată lumea, este cel de reducere a cheltuielor, pentru că economiile se fac prin reducerea cheltuielor”, a precizat Alexandru Rafila.

Ce spune despre cei 12.500 de oameni care vor pleca acasă

„Rămâne de văzut. Noi avem astăzi o coaliție, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, la sfârșitul acestui întâlniri din cadrul coaliției, cred că vom avea un punct de vedere care să răspundă și cerințelor Partidului Social Democrat, mai ales că discutăm despre cel mai mare partid din această coaliție și punctul de vedere al Partidului Social Democrat nu trebuie de niciun caz neglizat”, a spus acesta.

Vor fi concedieri și în administrația centrală

„Este posibil, este posibil. Ceea ce contează este păstrarea funcționalității instituțiilor, atât la nivel local cât și la nivel central, pentru că o reducere uniformă, dacă vreți, nu răspunde acestui deziderat. Trebuie să vedem că există, de exemplu, structuri care se ocupă de implementarea proiectelor europene și acolo, în mod evident, reducerile nu pot afecta capacitatea de a implementa aceste proiecte europene. Trebuie să existe o evaluare care să poată să mențină funcțional aceste structuri. Gândiți-vă și la nivelul primărilor. Discutăm de situații în care anumite servicii sunt externalizate la unele primării, la altele, nu sunt externalizate și se ocupă de buna desfășurare a activității în cadrul fiecare localități. Mă refer, de exemplu, la iluminatul public, la salubritate, adică sunt niște servicii care trebuie menținute funcționale. Iar reducerea aceasta nu trebuie să afecteze capacitatea de a furniza servicii cetățenilor. Și din acest motiv, punctul nostru de vedere a fost că o evaluare și o flexibilizare, dacă vreți, a modului de aplicare a acestor reforme, fie prin reducere de personal, fie prin reducerea efectivă a cheltuielilor alocate salariilor, trebuie să fie la îndemâna primarilor, pentru că până la urmă fiecare are responsabilitatea pentru buna despășurarea activităților în cadrul fiecărei primări”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al PSD.

Tags:
Citește și...
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Eveniment
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Eveniment
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Eveniment
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”
Eveniment
Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”
Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
Eveniment
Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
Eveniment
Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
Eveniment
Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
Eveniment
Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
Via Profi, o călătorie pentru regăsirea gusturilor autentice românești
Eveniment
Via Profi, o călătorie pentru regăsirea gusturilor autentice românești
Ultima oră
14:18 - Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
13:55 - Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
13:53 - Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
13:52 - Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
13:44 - Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
13:34 - Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
13:14 - Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”
13:07 - Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală
12:56 - Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei