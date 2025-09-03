Premierul Ilie Bolojan (PNL) a explicat ce economii se vor face la bugetul de stat prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică și cum crede că se vor face corect și nu vor rămâne pilele în posturi.

Cuprins

Ce a spus Bolojan despre economiile la buget

Cum vede Bolojan procesul de disponibilizare la stat

Ce a spus Bolojan despre economiile la buget

Întrebat, la , ce economie la bugetul de stat va aduce concedierea a 13.000 de angajați din , Ilie Bolojan a răspuns: „Se poate face un calcul: în jur de 1.500 de euro, să spunem, un salariu brut, (…) undeva 1,2 – 1,4 miliarde pe an”.

Premierul a explicat apoi că și dacă economiile făcute pe unele sectoare nu par mari, puse laolaltă ele chiar se văd în bugetul de stat. În plus, a punctat Bolojan, contează și pentru cetățeni să vadă că banii lor din taxe și impozite nu sunt risipiți.

Cum vede Bolojan procesul de disponibilizare la stat

Totodată, întrebat cum pot fi oamenii siguri că aceste disponibilizări se vor face pe criterii corecte, Bolojan a dat propriul exemplu din perioada în care era în administrația locală din Bihor.

„Am calculat corect încărcarea de personal de la fiecare compartiment și le-am spus directorilor să organizeze corect concursurile. Le-am dat mână liberă să-l organizeze corect și, știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini dacă păstrează o pilă incompetentă sau un preferat care nu lucrează, vă asigur că 9 din 10 concursuri sunt corecte din instinct de conservare pentru directorii care le organizează”, a explicat Bolojan.