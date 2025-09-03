B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect

Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 18:41
Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
Sursa foto: Partidul Naţional Liberal / Facebook

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a explicat ce economii se vor face la bugetul de stat prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică și cum crede că aceste disponibilizări se vor face corect și nu vor rămâne pilele în posturi.

Cuprins

  • Ce a spus Bolojan despre economiile la buget
  • Cum vede Bolojan procesul de disponibilizare la stat

Ce a spus Bolojan despre economiile la buget

Întrebat, la Europa FM, ce economie la bugetul de stat va aduce concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică, Ilie Bolojan a răspuns: „Se poate face un calcul: în jur de 1.500 de euro, să spunem, un salariu brut, (…) undeva 1,2 – 1,4 miliarde pe an”.

Premierul a explicat apoi că și dacă economiile făcute pe unele sectoare nu par mari, puse laolaltă ele chiar se văd în bugetul de stat. În plus, a punctat Bolojan, contează și pentru cetățeni să vadă că banii lor din taxe și impozite nu sunt risipiți.

Cum vede Bolojan procesul de disponibilizare la stat

Totodată, întrebat cum pot fi oamenii siguri că aceste disponibilizări se vor face pe criterii corecte, Bolojan a dat propriul exemplu din perioada în care era în administrația locală din Bihor.

„Am calculat corect încărcarea de personal de la fiecare compartiment și le-am spus directorilor să organizeze corect concursurile. Le-am dat mână liberă să-l organizeze corect și, știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini dacă păstrează o pilă incompetentă sau un preferat care nu lucrează, vă asigur că 9 din 10 concursuri sunt corecte din instinct de conservare pentru directorii care le organizează”, a explicat Bolojan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs
Politică
Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Politică
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Politică
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Politică
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Politică
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
Politică
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Politică
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
Politică
Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
Mircea Fechet, despre miza pachetului 2 al Guvernului Bolojan: Un stat funcțional, eficient și responsabil
Politică
Mircea Fechet, despre miza pachetului 2 al Guvernului Bolojan: Un stat funcțional, eficient și responsabil
Ultima oră
19:55 - Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
19:52 - Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
19:46 - Tânăr de 26 de ani din Ialomița, reținut după ce și-a bătut ”iubita”. Fata are doar 15 ani
19:39 - De ce să pui sare pe buretele de vase? Află trucul secret al gospodinelor. Rezultatul te va lăsa mască!
19:25 - Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
19:23 - Serialul „Emil Gânj” continuă! A fost găsită arma crimei, însă nu de autorități. Cine a făcut descoperirea
19:13 - Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
19:09 - 1 ianuarie 2026 aduce scumpiri majore. Ce taxe cresc, începând de anul viitor, în România
19:00 - Trenul Metropolitan începe să prindă contur. Bucureștiul va avea patru noi puncte de oprire pe ruta Nord–Scroviștea
18:57 - Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs