Prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi disponibilă până la sfârşitul anului. Ministrul Sănătăţii a precizat că sistemul complet, funcţional şi integrat va fi finalizat în august 2026.

Cum va funcţiona platforma în perioada de tranziţie

Alexandru Rogobete a transmis că, în prima etapă, platforma informatică va funcționa într-o perioadă de tranziție. Serviciile vor putea fi accesate atât cu actualul card de sănătate, cât şi cu noua carte de identitate electronică. existente rămân valabile, chiar dacă data înscrisă indică expirarea lor.

De ce se amână integrarea cardurilor de sănătate în noile acte electronice

Alexandru Rogobete a explicat că autoritățile se confruntă încă cu neîncrederea unei părți a populației în digitalizarea sistemului medical. Mulți români se tem, pe nedrept, că noile documente electronice ar conține microcipuri sau alte tehnologii de control.

„Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați. Altfel spus, încă există un grup important de oameni, de care nu putem să nu ținem cont și sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie și . Ori, sigur, până depășim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a spus ministrul Sănătăţii, notează Agerpres.