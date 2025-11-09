B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați

Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 20:01
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Sursa Foto: Facebook - Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Cum va funcţiona platforma în perioada de tranziţie
  2. De ce se amână integrarea cardurilor de sănătate în noile acte electronice

Prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi disponibilă până la sfârşitul anului. Ministrul Sănătăţii a precizat că sistemul complet, funcţional şi integrat va fi finalizat în august 2026.

Cum va funcţiona platforma în perioada de tranziţie

Alexandru Rogobete a transmis că, în prima etapă, platforma informatică va funcționa într-o perioadă de tranziție. Serviciile vor putea fi accesate atât cu actualul card de sănătate, cât şi cu noua carte de identitate electronică. Cardurile existente rămân valabile, chiar dacă data înscrisă indică expirarea lor.

De ce se amână integrarea cardurilor de sănătate în noile acte electronice

Alexandru Rogobete a explicat că autoritățile se confruntă încă cu neîncrederea unei părți a populației în digitalizarea sistemului medical. Mulți români se tem, pe nedrept, că noile documente electronice ar conține microcipuri sau alte tehnologii de control.

„Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați. Altfel spus, încă există un grup important de oameni, de care nu putem să nu ținem cont și sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie și nanoboți. Ori, sigur, până depășim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a spus ministrul Sănătăţii, notează Agerpres.

Tags:
Citește și...
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Eveniment
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Eveniment
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Eveniment
Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Eveniment
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Eveniment
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Eveniment
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Ultima oră
21:35 - A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
21:03 - Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
19:21 - Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț
18:40 - Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
17:58 - Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
17:11 - Ministrul Sănătății a anunțat inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan din București: „Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara”
16:36 - Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”
16:00 - Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
15:51 - Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
15:22 - Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele