Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci

Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci

Ana Maria
22 sept. 2025, 19:58
Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce devin invalide cardurile Card Complete
  2. Ce consecințe are amânarea schimbării cardului
  3. Cum reacționează băncile la această schimbare
  4. Cum se face schimbarea cardurilor
  5. Ce se întâmplă cu cei care folosesc carduri direct de la Card Complete
  6. Card Complete, un jucător important pe piața austriacă

O schimbare majoră îi așteaptă pe utilizatorii de carduri de credit din Austria și, implicit, pe românii care folosesc astfel de produse financiare. Până la sfârșitul anului 2025, cardurile Card Complete emise în parteneriat cu Bank Austria și Raiffeisen vor fi dezactivate, iar din 1 ianuarie 2026 acestea nu vor mai putea fi utilizate pentru plăți sau retrageri.

De ce devin invalide cardurile Card Complete

Decizia are la bază o schimbare de acționariat. În februarie 2025, compania EAVISTA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft a preluat Card Complete, iar această mutare a dus la încetarea colaborării cu două dintre cele mai mari bănci austriece: Bank Austria și Raiffeisen.

În urma tranzacției, toate cardurile de credit emise anterior prin parteneriatul cu aceste bănci își pierd valabilitatea și trebuie înlocuite. Clienții au termen limită până la 31 decembrie 2025, după care cardurile vechi vor deveni complet invalide.

Ce consecințe are amânarea schimbării cardului

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că mulți clienți lasă aceste proceduri pe ultima sută de metri. Dacă schimbarea cardului este amânată până la finalul lunii decembrie, există riscul de aglomerație, blocaje și imposibilitatea de a face plăți la început de an, potrivit Capital.

Cu alte cuvinte, cardurile Card Complete devin invalide din 2026, iar cei care nu iau măsuri la timp se pot trezi fără acces la bani fix după Revelion, atunci când volumul de tranzacții este oricum ridicat.

Cum reacționează băncile la această schimbare

Pentru a ușura procesul de tranziție, băncile au anunțat măsuri și beneficii suplimentare pentru clienți:

  • Bank Austria oferă un upgrade automat: deținătorii de Gold Card vor primi Platinum Card, care vine cu taxe mai mici, beneficii extinse, pachete de asigurări și integrare completă cu aplicații moderne precum Apple Pay și Google Pay.
  • Raiffeisen promite bonusuri și reduceri speciale pentru clienții care fac trecerea din timp. Totuși, reprezentanții instituției atrag atenția că mulți utilizatori preferă să amâne, ceea ce poate duce la întârzieri și neplăceri.

Atât Bank Austria, cât și Raiffeisen au transmis notificări prin scrisori și mesaje online, prin care le explică clienților pașii necesari pentru a evita blocarea plăților.

Cum se face schimbarea cardurilor

Procesul este descris de bănci ca fiind rapid și simplu, necesitând „doar câteva click-uri”. Clienții trebuie să confirme schimbarea prin platformele bancare online sau să solicite noul card direct de la bancă.

Totuși, pentru a evita orice fel de probleme, experții recomandă ca tranziția să nu fie lăsată pe ultima clipă. În cazul în care solicitările se acumulează în ultimele zile din decembrie, este posibil ca unele carduri să nu fie livrate sau activate la timp.

Ce se întâmplă cu cei care folosesc carduri direct de la Card Complete

Nu doar clienții Bank Austria și Raiffeisen sunt afectați. Persoanele care au carduri emise direct de Card Complete trebuie să urmeze aceeași procedură. Începând cu 1 ianuarie 2026, toate cardurile vechi devin invalide, indiferent de către ce bancă au fost emise.

Aceasta înseamnă că schimbarea îi vizează pe zeci de mii de utilizatori din Austria, dar și pe cetățeni români sau din alte țări care folosesc cardurile pentru tranzacții și retrageri în rețeaua Card Complete.

Card Complete, un jucător important pe piața austriacă

Card Complete este unul dintre cei mai mari furnizori de carduri și soluții pentru plăți fără numerar din Austria. Compania are o rețea solidă de comercianți parteneri și joacă un rol esențial în infrastructura de plăți electronice a țării.

Actuala reorganizare marchează o etapă importantă în piața financiară austriacă, iar schimbările vin într-un context în care plățile digitale și integrarea cu aplicații precum Apple Pay și Google Pay devin tot mai populare.

Așadar, cardurile Card Complete devin invalide din 2026, iar clienții au timp până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția la noile produse oferite de Bank Austria, Raiffeisen sau Card Complete. Deși băncile promit procese simple și rapide, amânarea poate duce la blocaje, mai ales în perioada aglomerată de la final de an.

Cei care vor să evite situațiile neplăcute trebuie să facă schimbarea din timp, astfel încât să nu rămână fără acces la bani imediat după Revelion.

