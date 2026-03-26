Acasa » Eveniment » Lucrările la stația Voila, amânate. Alimentarea cu apă în Prahova nu va mai fi întreruptă. Cum vor reorganiza autoritățile intervențiile

Lucrările la stația Voila, amânate. Alimentarea cu apă în Prahova nu va mai fi întreruptă. Cum vor reorganiza autoritățile intervențiile

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 17:09
Lucrările la stația Voila, amânate. Alimentarea cu apă în Prahova nu va mai fi întreruptă. Cum vor reorganiza autoritățile intervențiile
Stația de tartare a apei Voila sursa foto: Facebook/ Exploatare Sistem Zonal Prahova SA
Cuprins
  1. De ce au fost amânate lucrările de la stația Voila
  2. Cum justifică autoritățile această decizie
  3. Ce spun instituțiile despre pașii următori

Amânarea unor lucrări esențiale la infrastructura de apă din Prahova schimbă planurile inițiale ale autorităților și reduce riscul unei crize extinse. Decizia vine după consultări între instituții și operatori implicați.

De ce au fost amânate lucrările de la stația Voila

Consiliul Județean Prahova a anunțat că intervențiile programate pentru 31 martie la stația de tratare Voila nu vor mai avea loc la termenul stabilit inițial. Măsura vine în contextul în care oprirea alimentării cu apă ar fi afectat un număr semnificativ de locuințe din județ.

Potrivit informațiilor oficiale, întreruperea ar fi vizat aproximativ 100.000 de gospodării, ceea ce ar fi generat o presiune majoră asupra comunităților dependente de acest sistem. Autoritățile au decis să evite acest scenariu, preferând o recalibrare a calendarului lucrărilor.

Cum justifică autoritățile această decizie

Reprezentanții Consiliului Județean au explicat contextul în care s-a luat această hotărâre, subliniind necesitatea unei mai bune coordonări între instituții.

„S-a convenit amânarea lucrărilor anunțate inițial, astfel încât intervențiile să fie corelate și programate într-un mod care să permită gestionarea alimentării cu apă pe durata acestora, fără a afecta major populația.

Decizia inițială, comunicată unilateral de ESZ, a fost reevaluată, fiind stabilită necesitatea unei coordonări mai bune între operatorii implicați, pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții controlate și cu un impact cât mai redus asupra locuitorilorâ”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Prahova, potrivit Observatorul Prahovean.

În perioada următoare, echipele tehnice ale Hidro Prahova și ESZ urmează să stabilească un nou plan de acțiune. Acesta va include un calendar adaptat condițiilor din teren, astfel încât furnizarea apei să rămână funcțională pe durata lucrărilor.

Ce spun instituțiile despre pașii următori

Prefectura Prahova a confirmat, la rândul său, amânarea lucrărilor, după o ședință convocată în cursul dimineții de către prefect. Instituția a transmis că decizia a fost luată în urma consultărilor cu reprezentanții operatorului implicat.

„În urma ședinței pe care prefectul a organizat-o în această dimineață, conducerea ESZ Prahova a decis să amâne lucrările programate pentru data de 31.03.2026.” Autoritățile au precizat că noul termen nu a fost încă stabilit.

Stabilirea unei noi date va depinde de consultările cu primarii localităților afectate și cu instituțiile competente, pentru a crea un plan coerent. Scopul declarat este reducerea disconfortului pentru populație și evitarea unor întreruperi majore.

