Accesul gratuit la apă potabilă în spații publice ar putea deveni o obligație legală în România, după o decizie adoptată tacit de Senat. Inițiativa vizează atât instituțiile publice, cât și marile noduri de transport frecventate zilnic de mii de persoane.

Ce prevede proiectul

Proiectul stabilește că instituțiile publice, școlile, spitalele și operatorii din transporturi vor trebui să asigure acces gratuit la apă potabilă. Măsura implică instalarea de dozatoare în zone intens circulate, precum săli de așteptare, holuri sau spații de tranzit.

Adoptarea tacită a avut loc după depășirea termenului limită pentru dezbatere, fără un vot explicit în . Conform procedurii legislative, proiectul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care va decide forma finală a actului normativ.

Unde vor fi amplasate dozatoarele și cine are obligații

Noua reglementare vizează o gamă largă de instituții și operatori economici care administrează infrastructuri publice. Printre acestea se numără gările, , autogările, stațiile de metrou, dar și unitățile de învățământ și cele sanitare.

Dozatoarele vor trebui amplasate în zone ușor accesibile publicului, indiferent dacă există sau nu racord direct la rețeaua de . Scopul este ca orice persoană aflată în tranzit sau în așteptare să poată beneficia de apă potabilă fără costuri.

Inițiativa propune completarea cadrului legal existent privind calitatea apei destinate consumului uman. Astfel, autoritățile încearcă să introducă standarde mai clare privind accesul și siguranța acestui serviciu de bază.

Ce reguli de siguranță și igienă sunt impuse

Funcționarea dozatoarelor va fi condiționată de respectarea unor reguli stricte, menite să protejeze sănătatea publică. Printre acestea se numără utilizarea paharelor de unică folosință realizate din materiale biodegradabile sau reciclabile, relatează Capital.

De asemenea, instituțiile vor fi obligate să încheie contracte cu furnizori autorizați pentru alimentarea și întreținerea echipamentelor. Aceste contracte trebuie să acopere inclusiv igienizarea periodică și verificarea calității apei distribuite.

În cazul dozatoarelor alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorii vor trebui să prezinte periodic buletine de analiză actualizate. Documentele vor putea fi consultate atât de cetățeni, cât și de autoritățile de control, la cerere.

Pentru a intra în vigoare, trebuie să fie dezbătut și adoptat de Camera Deputaților, care are rol decizional. Abia după acest pas, noile obligații ar putea deveni aplicabile la nivel național.