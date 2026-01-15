În data de 15 ianuarie, alimentarea cu apă rece și caldă a fost sistată la Casa Poporului, clădirea emblematică în care funcționează Parlamentul României. Această întrerupere afectează peste 1000 de angajați, parlamentari și vizitatori care își desfășoară activitatea în clădire.

Alimentarea cu apă, sistată la Parlament. Câți oameni sunt afectați și ce probleme apar

Problema este cu atât mai serioasă cu cât aparatul administrativ al Parlamentului numără peste 1000 de angajați, care nu au alternative în ceea ce privește accesul la apă sau facilități sanitare. Casa Poporului este o construcție imensă, iar angajații nu pot folosi alte spații pentru nevoi urgente, potrivit .

Care sunt opțiunile în jurul Casei Poporului

În jurul clădirii există în mare parte alte clădiri administrative și Parcul Izvor, care oferă opțiuni limitate pentru cei care trebuie să găsească alternative pe durata sistării apei. Această situație creează un disconfort major pentru persoanele afectate.

, cunoscută oficial ca Palatul Parlamentului, este una dintre cele mai mari și impresionante clădiri administrative din lume, găzduind principalele instituții legislative ale României. Construită în perioada comunistă, această clădire monumentală adăpostește sute de birouri, săli de ședințe și spații administrative pentru parlamentari, angajați și vizitatori. Gestionarea infrastructurii unei astfel de construcții impune provocări importante, iar serviciile esențiale, precum alimentarea cu apă și energia, necesită intervenții periodice pentru mentenanță și modernizare.

Sistările temporare ale apei nu sunt neobișnuite în clădiri de această anvergură, mai ales când sunt planificate lucrări de reparații sau modernizare a instalațiilor sanitare. Totuși, din cauza dimensiunii și numărului mare de persoane care lucrează zilnic în clădire, astfel de sistări au un impact considerabil asupra activității și confortului acestora.

Zona înconjurătoare a Palatului Parlamentului este predominant administrativă, cu puține opțiuni pentru facilități alternative. Parcul Izvor, care se află în apropiere, reprezintă una dintre puținele zone accesibile pentru angajații afectați, însă, acesta nu poate compensa lipsa accesului la apă curentă și facilități sanitare în interiorul clădirii. Acest context face ca sistarea apei la Casa Poporului să fie o problemă deosebit de sensibilă și incomodă pentru toți cei implicați.

Răspunsul celor de la Apa Nova

„Ca urmare a articolelor apărute în spațiul media despre sistarea apei la Palatul Parlamentului, Apa Nova București face următoarea precizare:

Operatorul de apă și canalizare al Capitalei nu a sistat furnizarea serviciilor de apă către clădirea Palatului Parlamentului, oprirea alimentării fiind realizată exclusiv de către administrația instituției, pentru execuția unor lucrări de reparație și revizie la rețeaua internă de apă. Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare funcționează la parametrii normali.”, arată un comunicat al Apa Nova.