Acasa » Externe » Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi

Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 22:37
Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în capitala Austriei în timpul gerului extrem
  2. De ce sunt temperaturile scăzute un pericol major pentru cei fără adăpost
  3. Ce arată datele oficiale despre decesele cauzate de frig

Un val de ger sever a cuprins o mare parte a Europei, aducând temperaturi negative persistente și consecințe dramatice pentru persoanele vulnerabile. Primele tragedii confirmate au fost raportate la Viena, unde frigul extrem a provocat decese în rândul oamenilor fără adăpost.

Ce s-a întâmplat în capitala Austriei în timpul gerului extrem

Organizația umanitară Caritas a confirmat că doi bărbați fără adăpost au murit în weekendul trecut, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în Austria. Cazurile au fost raportate public joi, în contextul avertismentelor privind riscurile majore generate de expunerea prelungită la frig.

„Sâmbătă, un bărbat fără adăpost reperat de lucrătorii sociali a fost transportat la spital, unde a decedat”, a precizat, într-un comunicat, asociația, menționând că o a doua victimă a fost descoperită fără viață a doua zi. Potrivit Caritas, duminică, un alt bărbat era deja decedat când a fost găsit de echipele de intervenție.

De ce sunt temperaturile scăzute un pericol major pentru cei fără adăpost

Reprezentanții Caritas atrag atenția că aceste cazuri ilustrează impactul direct și letal al frigului asupra persoanelor neprotejate. „Aceste două cazuri arată într-o manieră tragică în ce măsură temperaturile glaciale sunt mortale pentru persoanele fără adăpost”, a transmis organizația.

Asociația subliniază că, în Viena, există suficiente locuri disponibile în adăposturile de urgență, însă accesul acestora nu este întotdeauna posibil. „Nimeni nu este respins, dar mai sunt încă persoane care, din diverse motive, nu pot încă accepta această ofertă”, a mai explicat Caritas, făcând apel la empatie și vigilență civică.

De la începutul sezonului rece, situațiile de risc semnalate au crescut considerabil, iar intervențiile au devenit tot mai frecvente. Din luna noiembrie, doar în Viena, Caritas a primit peste 8.000 de apeluri care semnalau persoane expuse frigului pe străzi, relatează Digi24.

ONG-ul face apel la populație să anunțe autoritățile sau serviciile sociale atunci când observă persoane aflate în dificultate. Intervenția rapidă poate face diferența între viață și moarte în nopțile cu temperaturi negative severe.

Ce arată datele oficiale despre decesele cauzate de frig

Statisticile oficiale indică faptul că astfel de tragedii nu reprezintă excepții izolate. Din 2010, Austria înregistrează, în medie, 63 de decese anual cauzate de hipotermie sau expunere la frig, potrivit Statistik Austria.

Acest bilanț include atât persoane fără adăpost, cât și decese produse în zone montane, subliniind amploarea riscurilor asociate temperaturilor extreme. Valul de ger actual readuce în atenție nevoia unor măsuri de protecție eficiente pentru categoriile vulnerabile.

