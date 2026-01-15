B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața

Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 20:37
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
sursa foto: Facebook/IGSU
Cuprins
  1. Cum a fost salvat cățelul
  2. Cum a izbucnit incendiul și cum a fost limitat
  3. Ce avertizează autoritățile despre animalele de companie

Un incendiu a izbucnit astăzi într-o locuință din Maieru, județul Bistrița-Năsăud, punând în pericol atât oamenii, cât și animalele din gospodărie. Datorită intervenției rapide a pompierilor, un cățel a fost salvat în ultima clipă, demonstrând importanța reacției prompte în astfel de situații critice.

Cum a fost salvat cățelul

Cățelul se afla într-o zonă afectată de flăcări și fum dens, fiind extrem de vulnerabil la intoxicația cu fum. Un paramedic SMURD i-a acordat imediat primul ajutor, administrând oxigen, iar după câteva minute animalul a început să respire.

Ulterior, câinele a fost preluat de un medic veterinar, care i-a oferit îngrijiri specializate, asigurându-se că starea sa de sănătate nu prezintă riscuri pe termen lung sau scurt.

Cum a izbucnit incendiul și cum a fost limitat

Potrivit raportului Inspectoratului pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în bucătăria locuinței, cel mai probabil dintr-un accident domestic, raportează Adevărul. Intervenția rapidă a echipajelor de pompieri a condus la stingerea incendiului înainte ca acesta să se extindă, reducând astfel considerabil pagubele materiale.

Acest caz ilustrează cât de importantă este pregătirea și mobilizarea echipelor de intervenție, care au acționat profesionist și eficient, prevenind tragedii mai mari.

Ce avertizează autoritățile despre animalele de companie

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția că animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii în situații de urgență și necesită aceeași protecție și grijă.

„În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii. Felicitări colegilor noștri pentru profesionalism, empatie și pentru faptul că nu lasă pe nimeni în urmă!”, a transmis IGSU, evidențiind devotamentul și implicarea echipajelor de intervenție.

Acest eveniment subliniază că planificarea măsurilor de siguranță, inclusiv pentru animalele domestice, poate face diferența între viață și moarte în caz de incendii.

