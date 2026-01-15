B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)

Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 20:24
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a arătat protestul contra „Legii Vexler”
  2. Protestul, organizat de Acțiunea Conservatoare a lui Târziu. AUR s-a alăturat
  3. Protest AUR, planificat în aceeași zi

UPDATE: Mii de persoane s-au adunat în Piața Universității la protestul organizat de Acțiunea Conservatoare (ACT) și susținut de AUR împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută ca „Legea Vexler”.

Majoritatea manifestanților, în jur de 10.000, au pornit apoi în marș spre Piața Victoriei, unde au protestat față de măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, protest asumat de această dată chiar de AUR. Oamenii scandează „Să plece hoții, să vina patrioții”, „Jos Guvernul”, „Demisia, Demisia” și „Bolojan nu uita, România nu te vrea”. În continuare, unii scandează „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi”.

Ceilalți manifestanți, împreună că Claudiu Târziu, liderul ACT, au mers cu coroane de flori la statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneu.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Sute de persoane s-a strâns în Piața Universității din Capitală, la protestul organizat de Acțiunea Conservatoare a lui Claudiu Târziu (ex-AUR), și susținut de AUR, împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută ca „Legea Vexler”.

Cum a arătat protestul contra „Legii Vexler”

Unii manifestanți au scandat împotriva Guvernului Bolojan. Alții au strigat „Călin Georgescu, președinte”, motiv pentru care unul dintre organizatori, aflat pe o scenă, le-a spus că obiectul protestului e altul, respectiv „Legea Vexler”.

Tot pe scenă au luat cuvântul liderii de partide Claudiu Târziu și George Simion.

O artistă a cântat „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”, cu versurile lui Radu Gyr, poet legionar condamnat pentru crime de război.

Protestul, organizat de Acțiunea Conservatoare a lui Târziu. AUR s-a alăturat

Manifestația contra „Legii Vexler” a fost organizată de Acțiunea Conservatoare a lui Claudiu Târziu, care a încheiat un protocol de colaborare cu AUR.

„Această lege reprezintă cel mai grav atac la adresa identității și valorilor noastre naționale din ultimele trei decenii. Ea trebuie abrogată. Iar acest lucru este posibil dacă mitingul organizat pe 15 ianuarie de Acțiunea Conservatoare va fi suficient de puternic, încât mesajul nostru să fie luat în serios de majoritatea parlamentară. Din acest motiv, nu vom încărca protestul nostru, care are o temă unică, Legea Vexler, cu alte nemulțumiri existente în societate, oricât de justificate ar fi acestea”, a declarat Claudiu Târziu.

Protest AUR, planificat în aceeași zi

Un alt protest este programat joi seară în Piața Victoriei, de data aceasta împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan. Această manifestație este asumată de AUR.

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00. Ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele sociale, faceți eforturi, chiar dacă e frig, și ieșiți în stradă, luptați pentru ce-i al vostru. Dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, faceți partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare!”, a susținut George Simion, liderul AUR, pe Facebook.

