Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment dedicat armatei. Președintele francez a glumit pe seama situației și a dat asigurări că nu e nimic grav.

Macron, cu un ochi roșu în public

Evenimentul a avut loc la baza aeriană Istres, prezenți fiind gradați de rang înalt. Macron a ajuns acolo purtând ochelari de aviator și, de altfel, imaginile oficiale de la eveniment îl arată în poziții astfel încât ochiul roșu nu i se vede:

Totuși, el a abordat frontal subiectul.

„Vă rog să-mi scuzaţi acest caracter inestetic al ochiului… E ceva total inofensiv”, a spus președintele francez.

Macron a glumit apoi: „Consideraţi-o doar o trimitere involuntară la ochiul de tigru, la acest început de an. Pentru cei care nu cunosc referinţa, e un semn al hotărârii, care e totală!”.

Macron: 2026 va fi plin de provocări

La eveniment, președintele francez a vorbit despre situația internațională, inclusiv despre asupra Ucrainei și Americii lui Trump asupra Groenlandei, apoi a transmis un mesaj mobilizator celor prezenți.

2025 a fost „un an deosebit de greu”, 2026 va fi „plin de provocări”, dar Franța e „pregătită”, a mai afirmat Emmanuel Macron.