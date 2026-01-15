Circa 10.000 de oameni au reușit să strângă AUR și Acțiunea Conservatoare (ACT), partidul fostului lider AUR Claudiu Târziu, la față de „Legea Vexler”, apoi față de măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan.

Manifestația a început în Piața Universității, apoi oamenii s-au deplasat în marș spre Piața Victoriei, unde e sediul Guvernului.

„Marș la Moscova!”

Când încă erau în Piața Universității, Adrian Bazavan a proiectat pe una dintre clădiri mesajul „Marș la Moscova”. Câțiva protestatari au vrut să-l ia la bătaie, dar au fost opriți de jandarmi.

„Pentru că trompetele rusiei și extremiștii nepatrioții au încercat astăzi să ne confiște simbolurile naționale (Mihai Eminescu, Ziua Culturii, Piața Universității și Piața Victoriei), noi am ieșit să le reclamăm, cu tradiționalul “Marș la Moscova!”. (…)

Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu și diana șoșoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc și îi folosesc ca masă de manevră.

Ne luăm tricolorul înapoi!” – e mesajul postat pe pagina de Facebook „Lupii Tricolori”.

