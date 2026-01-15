B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)

Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 20:52
Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Lupii Tricolori / Facebook

Circa 10.000 de oameni au reușit să strângă AUR și Acțiunea Conservatoare (ACT), partidul fostului lider AUR Claudiu Târziu, la protestul față de „Legea Vexler”, apoi față de măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan.

Manifestația a început în Piața Universității, apoi oamenii s-au deplasat în marș spre Piața Victoriei, unde e sediul Guvernului.

„Marș la Moscova!”

Când încă erau în Piața Universității, Adrian Bazavan a proiectat pe una dintre clădiri mesajul „Marș la Moscova”. Câțiva protestatari au vrut să-l ia la bătaie, dar au fost opriți de jandarmi.

„Pentru că trompetele rusiei și extremiștii nepatrioții au încercat astăzi să ne confiște simbolurile naționale (Mihai Eminescu, Ziua Culturii, Piața Universității și Piața Victoriei), noi am ieșit să le reclamăm, cu tradiționalul “Marș la Moscova!”. (…)

Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu și diana șoșoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc și îi folosesc ca masă de manevră.

Ne luăm tricolorul înapoi!” – e mesajul postat pe pagina de Facebook „Lupii Tricolori”.

Mesajul integral poate fi citit aici:

Tags:
Citește și...
Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
Eveniment
Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Eveniment
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Eveniment
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
Eveniment
Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală
Eveniment
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală
Țara care a stârnit interesul cercetătorilor pentru longevitatea extremă. În ce loc din lume trăiesc persoane care au peste 110 ani
Eveniment
Țara care a stârnit interesul cercetătorilor pentru longevitatea extremă. În ce loc din lume trăiesc persoane care au peste 110 ani
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Eveniment
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Ultima oră
22:21 - Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
21:57 - Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
21:50 - Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
21:24 - Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură
21:21 - Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
20:37 - Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
20:24 - Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
19:55 - Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
19:39 - Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală