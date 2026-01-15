B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 21:57
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Ali Yerlikaya. sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. În ce context a avut loc întâlnirea de la Palatul Victoria
  2. De ce este turcia un partener-cheie pentru România
  3. Ce semnificație are Declarația comună semnată

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere oficială la Palatul Victoria cu ministrul afacerilor interne al Turciei, Ali Yerlikaya, aflat într-o vizită oficială la București. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domenii considerate esențiale pentru securitatea regională.

În ce context a avut loc întâlnirea de la Palatul Victoria

Întrevederea s-a desfășurat în cadrul unui dialog bilateral mai amplu, care urmărește întărirea parteneriatului strategic dintre România și Turcia, potrivit comunicatului transmis de Guvern. Vizita ministrului turc de interne a avut loc la invitația viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne, semnalând continuitatea contactelor la nivel înalt.

Premierul Ilie Bolojan a evidențiat evoluția favorabilă a relațiilor româno-turce, atât din perspectivă politică și economică, cât și în planul cooperării de securitate. Turcia este percepută de autoritățile române drept un partener strategic relevant și un aliat important în cadrul NATO.

De ce este turcia un partener-cheie pentru România

Șeful Guvernului a subliniat rolul Turciei în regiunea Mării Negre și contribuția sa la stabilitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În acest context, Ilie Bolojan a salutat reluarea participării Turciei la misiunile de Poliție Aeriană NATO desfășurate pe teritoriul României.

Această implicare este considerată un element esențial pentru întărirea capacităților de descurajare și pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate regională. Dialogul din cadrul Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt a fost menționat ca un instrument important de coordonare.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea dintre ministerele de interne din România și Turcia, în special în combaterea migrației ilegale. Oficialii au analizat și măsurile comune privind prevenirea traficului de migranți și a traficului de droguri, potrivit Jurnalul.ro.

Premierul român a apreciat schimbul constant de bune practici dintre instituțiile de profil, precum și colaborarea în situații de urgență sau în cazul dezastrelor naturale. Aceste mecanisme sunt considerate vitale pentru protejarea cetățenilor ambelor state.

Ce semnificație are Declarația comună semnată

În cadrul vizitei, miniștrii de interne ai celor două țări au semnat o Declarație comună care stabilește direcții concrete de acțiune. Documentul vizează întărirea cooperării operative și creșterea eficienței instituționale în domenii de interes comun.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, consilierul de stat Luminița Odobescu și ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Altan. Prezența acestora a subliniat importanța politică a dialogului bilateral.

Tags:
Citește și...
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Politică
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Politică
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
Politică
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Politică
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Politică
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Politică
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Politică
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
Politică
Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
Ultima oră
22:37 - Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
22:21 - Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
21:50 - Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
21:24 - Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură
21:21 - Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
20:52 - Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
20:37 - Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
20:24 - Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
19:55 - Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață