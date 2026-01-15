Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere oficială la Palatul Victoria cu ministrul afacerilor interne al Turciei, Ali Yerlikaya, aflat într-o vizită oficială la București. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domenii considerate esențiale pentru securitatea regională.

În ce context a avut loc întâlnirea de la Palatul Victoria

Întrevederea s-a desfășurat în cadrul unui dialog bilateral mai amplu, care urmărește întărirea parteneriatului strategic dintre România și Turcia, potrivit comunicatului transmis de . Vizita ministrului turc de interne a avut loc la invitația viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne, semnalând continuitatea contactelor la nivel înalt.

Premierul Ilie Bolojan a evidențiat evoluția favorabilă a relațiilor româno-turce, atât din perspectivă politică și economică, cât și în planul cooperării de securitate. Turcia este percepută de autoritățile române drept un partener strategic relevant și un aliat important în cadrul NATO.

De ce este turcia un partener-cheie pentru România

Șeful Guvernului a subliniat rolul Turciei în regiunea Mării Negre și contribuția sa la stabilitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În acest context, a salutat reluarea participării Turciei la misiunile de Poliție Aeriană NATO desfășurate pe teritoriul României.

Această implicare este considerată un element esențial pentru întărirea capacităților de descurajare și pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate regională. Dialogul din cadrul Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt a fost menționat ca un instrument important de coordonare.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea dintre ministerele de interne din România și Turcia, în special în combaterea migrației ilegale. Oficialii au analizat și măsurile comune privind prevenirea traficului de migranți și a traficului de droguri, potrivit Jurnalul.ro.

Premierul român a apreciat schimbul constant de bune practici dintre instituțiile de profil, precum și colaborarea în situații de urgență sau în cazul dezastrelor naturale. Aceste mecanisme sunt considerate vitale pentru protejarea cetățenilor ambelor state.

Ce semnificație are Declarația comună semnată

În cadrul vizitei, miniștrii de interne ai celor două țări au semnat o Declarație comună care stabilește direcții concrete de acțiune. Documentul vizează întărirea cooperării operative și creșterea eficienței instituționale în domenii de interes comun.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat viceprim-ministrul , consilierul de stat Luminița Odobescu și ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Altan. Prezența acestora a subliniat importanța politică a dialogului bilateral.